Craiovenii au evoluat cu un jucător mai puţin toată repriza secundă, după eliminarea lui Nicuşor Bancu. Unicul gol al meciului a fost marcat de Etim în minutul 45+2.
Lovitură grea încasată Universitatea Craiova
Universitatea Craiova a obținut un succes esențial în lupta pentru titlu cu prețul unei pierderi grele. Portarul Pavlo Isenko a fost schimbat la pauză cu Laurenţiu Popescu.
Primele informații indică faptul că ucraineanul se confruntă cu o accidentare gravă. Isenko a acuzat probleme în zona meniscului, conform primasport.ro. Prin urmare, portarul riscă să rateze toate meciurile rămase de disputat în play-off.
Componenţa echipelor
- Dinamo: Epassy - Sivis (Ikoko - 55'), Boateng, Stoinov, Opruţ (Tarba - 74')- Gnahore (Caragea - 80'), Mărginean (Pop - 56'), Cîrjan - Musi (Mazilu - 56'), Soro, Armstrong. Antrenor: Zeljko Kopic
- Universitatea Craiova: Isenko (Popescu - 46')- Romanchuk, Screciu, Rus - Mora, Matei, Mekvabishvili, Băluţă (Cicâldău - 62'), Bancu - Baiaram (Ştefan - 46'), Etim (Teles - 69'). Antrenor: Filipe Coelho
- Cartonaşe galbene: Boateng (44'), Gnohere (45'), Mazilu (45'), Sivis (53'), Pop (82'), Ikoko (83') / Creţu (44'), Băluţă (58), Rus (83), Teles (83)
- Cartonaş roşu: Bancu (45+6')
- Meciul a fost arbitrat de Horaţiu Feşnic.