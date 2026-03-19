Craiovenii au evoluat cu un jucător mai puţin toată repriza secundă, după eliminarea lui Nicuşor Bancu. Unicul gol al meciului a fost marcat de Etim în minutul 45+2. 

Lovitură grea încasată Universitatea Craiova

Universitatea Craiova a obținut un succes esențial în lupta pentru titlu cu prețul unei pierderi grele. Portarul Pavlo Isenko a fost schimbat la pauză cu Laurenţiu Popescu.

Primele informații indică faptul că ucraineanul se confruntă cu o accidentare gravă. Isenko a acuzat probleme în zona meniscului, conform primasport.ro. Prin urmare, portarul riscă să rateze toate meciurile rămase de disputat în play-off. 

Componenţa echipelor

  • Dinamo: Epassy - Sivis (Ikoko - 55'), Boateng, Stoinov, Opruţ (Tarba - 74')- Gnahore (Caragea - 80'), Mărginean (Pop - 56'), Cîrjan - Musi (Mazilu - 56'), Soro, Armstrong. Antrenor: Zeljko Kopic
  • Universitatea Craiova: Isenko (Popescu - 46')- Romanchuk, Screciu, Rus - Mora, Matei, Mekvabishvili, Băluţă (Cicâldău - 62'), Bancu - Baiaram (Ştefan - 46'), Etim (Teles - 69'). Antrenor: Filipe Coelho
  • Cartonaşe galbene: Boateng (44'), Gnohere (45'), Mazilu (45'), Sivis (53'), Pop (82'), Ikoko (83') / Creţu (44'), Băluţă (58), Rus (83), Teles (83)
  • Cartonaş roşu: Bancu (45+6')
  • Meciul a fost arbitrat de Horaţiu Feşnic. 