Craiovenii au evoluat cu un jucător mai puţin toată repriza secundă, după eliminarea lui Nicuşor Bancu. Unicul gol al meciului a fost marcat de Etim în minutul 45+2.

Lovitură grea încasată Universitatea Craiova

Universitatea Craiova a obținut un succes esențial în lupta pentru titlu cu prețul unei pierderi grele. Portarul Pavlo Isenko a fost schimbat la pauză cu Laurenţiu Popescu.

Primele informații indică faptul că ucraineanul se confruntă cu o accidentare gravă. Isenko a acuzat probleme în zona meniscului, conform primasport.ro. Prin urmare, portarul riscă să rateze toate meciurile rămase de disputat în play-off.

