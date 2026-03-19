Monday Etim a fost cel care a marcat unicul gol al partidei, în prelungirile primei reprize. Dinamo n-a egalat până la pauză, dar a intrat la cabine cu avantaj numeric după ce Nicușor Bancu a văzut direct cartonașul roșu pentru un fault dur la Maxime Sivis.

Universitatea Craiova rămâne pe primul loc, Dinamo se scufundă

O repriză în superioritate numerică n-a fost suficientă pentru Dinamo. Ianis Tarbă și Alex Pop s-au întrecut în ratări, iar ”câinii” rămân pe ultimul loc în play-off, în contextul în care majoritatea adversarelor din ”TOP 6” n-au jucat în această etapă.

Cu două înfrângeri din două, Dinamo rămâne pe locul șase, cu 26 de puncte, la un singur punct de următoarea clasată, CFR Cluj, care va juca în această etapă cu Rapid. De partea cealaltă, Universitatea Craiova a revenit, temporar, pe primul loc în clasament, cu 33 de puncte.

În următoarea rundă, după reluarea campionatului, Dinamo va juca în deplasare cu FC Argeș, în timp ce Universitatea Craiova ar urma să primească vizita celor de la CFR Cluj.

Meciurile rămase în runda doi din play-off: