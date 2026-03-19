Dinamo nu a putut profita de avantajul numeric aproape o repriză și a pierdut încă un meci în play-off, după ce în etapa precedentă a cedat în Giulești cu Rapid, scor 2-3.

Adrian Rus, fundașul celor de la Universitatea Craiova, a oferit prima reacție după ce echipa sa a plecat cu toate cele trei puncte de pe Arena Națională și a revenit, temporar, pe primul loc.

Om de bază în echipa lui Felipe Coelho, Rus a vorbit și despre eliminarea lui Bancu și a glumit pe seama jocului defensiv al oltenilor din repriza secundă.

Adrian Rus, prima reacție după ce Universitatea Craiova a bătut-o pe Dinamo

„Suntem foarte fericiți, o victorie muncită. Am muncit foarte mult, am suferit, dar suferința face parte din joc și mă bucur că s-a încheiat cu victoria noastră. Noi trebuie să rămânem focusați pe teren, cu toții cred că am făcut un kilometru în plus pentru el (n.r. - pentru Bancu) pentru a aduce cele trei puncte acasă.

Să avem încredere în noi, să alergăm mai mult, să rămânem compacți și să nu riscăm nimic. Ne-am așezat într-un fel într-un 5-4 pe care nu l-am mai jucat, n-am mai legat nici două pase. Popică (n.r. - Laurențiu Popescu), după meciul ăsta, cred că are ceva muscular după câte mingi a degajat. Vine pauza și trebuie să ne refacem.

Era greu să ne ”spargă”, să zic așa. Ne bucurăm că am revenit pe primul loc, sper să o ținem tot acolo și să avem victorii la fiecare partidă. Este o victorie foarte importantă, ne bucurăm, nu vreau să mă gândesc la celelalte echipe, la rezultatele lor, dar sper să ne ajute oarecum”, a spus Rus, la flash-interviu.

Cu două înfrângeri din două, Dinamo rămâne pe locul șase, cu 26 de puncte, la un singur punct de următoarea clasată, CFR Cluj, care va juca în această etapă cu Rapid. De partea cealaltă, Universitatea Craiova a revenit, temporar, pe primul loc în clasament, cu 33 de puncte.

În următoarea rundă, după reluarea campionatului, Dinamo va juca în deplasare cu FC Argeș, în timp ce Universitatea Craiova ar urma să primească vizita celor de la CFR Cluj.

