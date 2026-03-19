Un moment tensionat s-a produs spre finalul primei reprize din Dinamo - Universitatea Craiova. În minutul 42 al confruntării a avut loc o altercație generală în zona băncilor de rezerve.

Moment tensionat în Dinamo - Universitatea Craiova

Conflictul s-a declanșat după ce Boateng l-a lovit cu genunchiul în cap pe Etim într-un duel pentru minge. Horațiu Feșnic a fost nevoit să intervină și să acorde mai multe cartonașe galbene.

Au fost avertizați, după câteva minute de conflict, Boateng, Gnahore și Mazilu (în afara terenului) de la Dinamo, respectiv Crețu (de pe margine) de la Craiova.

Mai mult decât atât, Daniel Tudor, antrenorul portarilor Universității Craiova, a încasat cartonașul roșu direct.

