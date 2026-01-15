VIDEO 2026, ultimul an în care mai vedem asta: la 40 de ani, Wawrinka a reușit încă un rever perfect. Cum s-a terminat finala United Cup

2026, ultimul an în care mai vedem asta: la 40 de ani, Wawrinka a reușit încă un rever perfect. Cum s-a terminat finala United Cup
Marcu Czentye
Stan Wawrinka, mostră de geniu în finala Cupei United, la 41 de ani fără 2 luni.

Stan Wawrinka
Stan Wawrinka (40 de ani, 139 ATP) a câștigat set în finala Cupei United, dar nu a reușit să ajute Elveția să evite înfrângerea în fața Poloniei.

Împotriva polonezului Hubert Hurkacz (28 de ani, 53 ATP) - fost număr 6 ATP -, Wawrinka a luptat timp de două ore, într-un duel încheiat scor 6-3, 3-6, 6-3.

Wawrinka, rever de nota 10 în finala United Cup. În două luni va împlini 41 de ani

La patruzeci și unu de ani fără două luni, elvețianul Wawrinka a oferit încă o mostră a reverului său de manual, executat cu o singură mână.

Distanțat la câțiva metri de linia de fund a terenului, Wawrinka a reușit, din alergare, să îl paseze, în lung de linie, pe Hurkacz, deși polonezul a atacat inteligent, cu o minge trimisă aproape de linie. Backhandul lui Wawrinka a aterizat chiar pe linie și a fost celebrat în picioare de întreaga asistență.

Polonia, în premieră câștigătoare a Cupei United

Din nefericire pentru elvețieni, Polonia s-a impus în finală, cucerind pentru prima oară titlul de campioană în United Cup.

Deși Iga Swiatek a pierdut surprinzător în fața fostei campioane olimpice, Belinda Bencic, în debutul finalei competiției - scor 3-6, 6-0, 6-3 -, Hubert Hurkacz a restabilit egalitatea, învingându-l pe Stan Wawrinka, iar egalitatea a fost înlăturată în meciul de dublu mixt.

Katarzyna Kawa și Jan Zielinski i-au învins pe Jakub Paul și Belinda Bencic, scor 6-4, 6-3. „Întotdeauna ajută să ai curaj în punctele importante,” a punctat dublista Katarzyna Kawa, după încheierea meciului.

