În total, în urma acestui joc, Macclesfield FC a ajuns la încasări de €460,884, număr rotunjit prin decizia exprimată de Crystal Palace de a dona clubului-gazdă sumele încasate din vânzarea biletelor în sectorul fanilor echipei oaspete.

Dincolo de suma primită pentru calificarea în turul patru al Cupei Angliei - €139,993 -, Macclesfield a încasat și €92,177 din partea BBC, pentru televizarea meciului, dar aceste sume nu au reprezentat toate beneficiile clubului Macclesfield FC.

Fără ocazii notabile în finalul meciului, Crystal Palace a părăsit competiția cum nu se poate mai rușinos, însă a făcut un gest elegant, prin care a ajutat și mai mult clubul din liga a șasea.

Palace a reușit un gol din lovitură liberă spectaculos, înscris de Yeremy Pino, dar inutil, venit mult prea târziu, în minutul 90.

Într-un meci transmis exclusiv de VOYO , Macclesfield FC a reușit imposibilul și a eliminat câștigătoarea Cupei Angliei, Crystal Palace, o echipă clasată cu 117 locuri mai sus, în ierarhia fără de bariere, care cuprinde toate echipele din toate eșaloanele fotbalului englez.

Patronul clubului Macclesfield FC, Robert Smethurst, a mulțumit conducerii Crystal Palace pentru gestul făcut.

„Este un lucru extraordinar pentru Macclesfield. Cheltuim destul de mult, pentru că avem încasări foarte mari din bilete.

În fotbal, din păcate, cu cât te descurci mai bine și urci mai sus în ligi, cu atât situația financiară devine mai dificilă pentru un proprietar.

Patronul lui Macclesfield visează la un meci în deplasare cu o echipă din Premier League

Succesul aduce și alte provocări, pentru că, evident, suporterii își doresc să continui să promovezi, dar uneori acest lucru nu este sustenabil din punct de vedere financiar.

Acest lucru va ajuta clubul în următorii câțiva ani, mai ales la următoarea tragere la sorți, dacă avem norocul să jucăm în deplasare, în special cu un club din Premier League, poți ajunge să încasezi aproape un milion de lire.

Când începi să te uiți la partea financiară, nu spun că ia din farmecul poveștii, dar bugetul nostru este probabil puțin sub un milion de lire.

Dacă ne compari cu ei, care au poate o valoare de 300 de milioane sau 500 de milioane ca club, cu jucători și salariile pe care le au acești băieți, jucătorii noștri sunt semi-profesioniști. Asta este povestea de basm. Ei se antrenează de două ori pe săptămână, marțea și joia. Majoritatea au locuri de muncă în timpul săptămânii.

Faptul că au ieșit pe teren și au jucat la nivelul la care au făcut-o a fost excepțional,” a declarat patronul clubului Macclesfield, Robert Smethurst, într-o intervenție pentru Talk Sport Radio.

Macclesfield FC și Crystal Palace au avut câte patru șuturi pe poartă în meciul direct din FA Cup.

Macclesfield, un nou meci acasă, în FA Cup

În turul următor, Macclesfield FC va juca tot pe teren propriu, împotriva unui alt club din Premier League, Brentford.

