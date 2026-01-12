CFR Cluj este pe cale să își piardă încă un jucător titular în această iarnă.

Otto Hindrich semnează cu Legia Varșovia

Polonezii au anunțat în cursul serii de luni faptul că Legia Varșovia este aproape de un acord cu gruparea din Gruia pentru transferul lui Otto Hindrich, portarul de 23 de ani al ardelenilor.

Meczyki.pl susține că Otto Hindrich este aproape să semneze cu fosta echipă a lui Edi Iordănescu în această iarnă, iar portarul se va alătura echipei în cantonamentul desfășurat în Spania.

Polonezii au subliniat că Legia Varșovia a accelerat negocierile cu CFR Cluj pentru că viitorul titularului Kacper Tobiasz este incert, având în vedere că actualul contract al portarului va expira în vară, dar și pentru că, în ultima vreme, prestațiile lui Tobiasz nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor.

Se pare că Otto Hindrich va ajunge la gruparea poloneză sub formă de împrumut, dar polonezii vor avea inclusă în contract o opțiune de cumpărare definitivă a portarului.