Fotbalistul din Liga 2 și-a cerut iubita, Ermina Georgiana, în căsătorie, iar răspunsul a fost unul clar: „DA”.
Momentul special a avut loc în Las Vegas, acolo unde Merloi și-a petrecut vacanța, profitând de pauza competițională din Liga 2.
Cererea în căsătorie s-a desfășurat într-un decor elegant, într-un restaurant de lux, iar imaginile nu au întârziat să apară pe rețelele de socializare.
„Viitoarea doamnă Merloi”
Cei doi au postat fotografii din Las Vegas, în care Ermina Georgiana afișează inelul de logodnă, iar descrierea aleasă de fotbalist a fost una sugestivă: „Viitoarea doamnă Merloi”.
Crescut de FCSB, George Merloi a trecut apoi pe la juniorii lui Rennes, unde a evoluat inclusiv pentru echipa a doua. Revenit în România, a jucat pentru Academica Clinceni și Astra Giurgiu, înainte de a ajunge la FC Voluntari, clubul la care a bifat cele mai multe meciuri din carieră.
În vara lui 2024 a fost transferat la Farul Constanța, însă aventura pe litoral a durat doar două luni, iar Merloi s-a întors la Voluntari.
În total, are 92 de meciuri, 10 goluri și 4 pase decisive pentru ilfoveni. În acest sezon a jucat 12 partide și a marcat un gol, fiind cotat la 125.000 de euro, potrivit Transfermarkt.