Cererea în căsătorie s-a desfășurat într-un decor elegant, într-un restaurant de lux, iar imaginile nu au întârziat să apară pe rețelele de socializare.

Momentul special a avut loc în Las Vegas, acolo unde Merloi și-a petrecut vacanța, profitând de pauza competițională din Liga 2.

Fotbalistul din Liga 2 și-a cerut iubita, Ermina Georgiana, în căsătorie, iar răspunsul a fost unul clar: „DA”.

Cei doi au postat fotografii din Las Vegas, în care Ermina Georgiana afișează inelul de logodnă, iar descrierea aleasă de fotbalist a fost una sugestivă: „Viitoarea doamnă Merloi”.



Crescut de FCSB, George Merloi a trecut apoi pe la juniorii lui Rennes, unde a evoluat inclusiv pentru echipa a doua. Revenit în România, a jucat pentru Academica Clinceni și Astra Giurgiu, înainte de a ajunge la FC Voluntari, clubul la care a bifat cele mai multe meciuri din carieră.



În vara lui 2024 a fost transferat la Farul Constanța, însă aventura pe litoral a durat doar două luni, iar Merloi s-a întors la Voluntari.



În total, are 92 de meciuri, 10 goluri și 4 pase decisive pentru ilfoveni. În acest sezon a jucat 12 partide și a marcat un gol, fiind cotat la 125.000 de euro, potrivit Transfermarkt.

