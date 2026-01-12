Meciul este programat vineri, pe 16 ianuarie, de la 20:00, la Mioveni.

Absențe importante pentru FCSB la primul meci după reluarea Superligii

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat că la meciul cu formația din Trivale, roș-albaștrii nu se vor putea baza pe două piese importante din apărare. Daniel Graovac este suspendat pentru cumul de cartonașe galbene, în timp ce Siyabonga Ngezana se reface încă după Cupa Africii.

Din acest motiv, Andre Duarte va fi titular direct și în campionat, iar alături de fostul jucător de la FCU Craiova și Ujpest se va afla fie Joyskim Dawa, fie Mihai Lixandru.

"Alături de Duarte nu poate să fie decât unul dintre Dawa și Mihai Lixandru. Graovac e suspendat, iar Ngezana nu va fi. Ngezana va fi de la meciul cu Zagreb", a spus Mihai Stoica, la Fanatik.

