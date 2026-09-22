Cât de gravă este, de fapt, accidentarea lui Denis Drăguș! Dezvăluirile lui Mihai Stoica

Partida dintre Universitatea Craiova și FCSB a contat pentru etapa a 10-a din SuperLiga. Campioana en-titre a dominat autoritar duelul din Bănie, iar scorul a fost unul dur: 5-0 în favoarea elevilor lui Filipe Coelho.

Cât de gravă este, de fapt, accidentarea lui Denis Drăguș

Meciul a început spectaculos, cu ocazii de ambele porți. Totuși, duelul s-a „rupt” în minutul 40, când Denis Drăguș a ieșit accidentat de pe teren. Dacă la acel moment era 1-0 pentru Universitatea Craiova, ceea ce a urmat a surprins total.

Denis Drăguș și-a dorit enorm de mult să joace în partida de pe „Ion Oblemenco”, în condițiile în care acțiunea echipei naționale bătea la ușă, iar Gică Hagi mizase pe serviciile sale. Din nefericire, acesta a simțit dureri la un genunchi și a părăsit terenul în lacrimi.

A doua zi după lovitură, Mihai Stoica a intrat în direct și a explicat situația atacantului. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a dezvăluit că, cel puțin la prima vedere, problemele nu sunt grave, iar Denis Drăguș se află deja la lotul național. Totuși, jucătorul va mai trece și printr-o rezonanță magnetică, pentru a se stabili exact cât de gravă este accidentarea.

„Drăguș este la lot (n.r. – național). Meniscal este posibil să aibă niște probleme. Ligamentul, e clar, e întreg, nu sunt probleme grave. Astăzi, meniscul – la manevrele, controlul clinic făcut de doctorul Stamatescu la echipa națională – se prezenta puțin mai rău decât ieri. Va face astăzi o rezonanță magnetică. Nu, ligamentele…De la controlul clinic, pare că la menisc ar fi o problemă. Să vedem cât de gravă este problema”, a declarat Mihai Stoica, potrivit Fanatik.