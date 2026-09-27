Un parcurs spectaculos în Austria l-a dus pe Darius Movileanu până pe treapta a doua a podiumului în proba de simplu masculin, duminică, la WTT Feeder Linz 2026.

Sportivul tricolor a trecut cu maturitate peste momente dificile, a câştigat două meciuri de cinci seturi şi a arătat un joc solid pe întregul tablou principal. Finala a oferit o nouă confruntare intensă: tricolorul a condus cu 2-0 la seturi în faţa japonezului Yuta Tanaka, însă adversarul a revenit şi s-a impus în decisiv.

Darius Movileanu a cucerit medalia de argint la WTT Feeder Linz 2026

Astfel, Darius Movileanu a urcat din nou pe podiumul internaţional, la mai puţin de două săptămâni după aurul cucerit la WTT Star Contender Astana 2026, în proba de dublu masculin, alături de Eduard Ionescu.

Rezultatele înregistrate de Movileanu:

Finala: Darius Movileanu – Yuta Tanaka (Japonia) 2-3 (13-11, 11-3, 9-11, 7-11, 8-11)

Semifinale: Darius Movileanu – Diego Lillo (Spania) 3-2 (11-13, 13-11, 11-8, 8-11, 11-6)

Sferturi: Darius Movileanu – Andrei Istrate 3-1 (11-9, 9-11, 11-9, 11-9)

Primii 16: Darius Movileanu – Fanbo Meng (Germania) 3-2 (9-11, 11-5, 9-11, 11-3, 14-12)

Primii 32: Darius Movileanu – Mael Van Dessel (Luxemburg) 3-0 (11-9, 11-5, 11-7)

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