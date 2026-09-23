Înlocuitor pentru Denis Drăguș la echipa națională: "Nu așa era normal?"

Revenit în Superliga după o pauză de șapte ani, Drăguș s-a accidentat la doar al doilea meci în tricoul lui FCSB. Atacantul a acuzat probleme la genunchi și a fost scos din calcule până după pauza pentru meciurile echipelor naționale.

Basarab Panduru: "Nu era normal să vină cineva în locul lui Drăguș la națională?"

Aflat în lotul final al lui Gică Hagi pentru meciurile cu Suedia (dublă), Bosnia și Polonia, Drăguș nu va putea participa la această acțiune. Atacantul nu a fost înlocuit cu un alt jucător, iar decizia selecționerului l-a contrariat pe fostul internațional Basarab Panduru.

"Și cine vine în locul lui Drăguș? Nimeni? Nu era normal să vină cineva? Ai plecat pe un număr de oameni. Când ai spus 32, dacă a plecat unul, nu mai sunt 32 și trebuie să vină altcineva. El a ales să nu mai aducă pe nimeni...", a spus Panduru, la Prima Sport.

Lotul României va cuprinde astfel 32 de jucători pentru acțiunea din următoarele săptămâni. În lotul extins anunțat inițial de Hagi se mai regăseau mai mulți fotbaliști de atac, precum Ianis Stoica sau Denis Alibec, însă selecționerul a preferat să nu cheme un alt jucător după accidentarea lui Drăguș.