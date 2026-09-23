Înlocuitor pentru Denis Drăguș la echipa națională: "Nu așa era normal?"

Înlocuitor pentru Denis Drăguș la echipa națională: &quot;Nu așa era normal?&quot; Nationala
SPORT.RO
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Denis Drăguș (27 de ani) va rata primele patru meciuri ale României din Liga Națiunilor, chiar dacă prinsese lotul final al lui Gică Hagi.

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denis dragusEchipa NationalaGica HagiBasarab Panduru
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Revenit în Superliga după o pauză de șapte ani, Drăguș s-a accidentat la doar al doilea meci în tricoul lui FCSB. Atacantul a acuzat probleme la genunchi și a fost scos din calcule până după pauza pentru meciurile echipelor naționale.

Basarab Panduru: "Nu era normal să vină cineva în locul lui Drăguș la națională?"

Aflat în lotul final al lui Gică Hagi pentru meciurile cu Suedia (dublă), Bosnia și Polonia, Drăguș nu va putea participa la această acțiune. Atacantul nu a fost înlocuit cu un alt jucător, iar decizia selecționerului l-a contrariat pe fostul internațional Basarab Panduru.

"Și cine vine în locul lui Drăguș? Nimeni? Nu era normal să vină cineva? Ai plecat pe un număr de oameni. Când ai spus 32, dacă a plecat unul, nu mai sunt 32 și trebuie să vină altcineva. El a ales să nu mai aducă pe nimeni...", a spus Panduru, la Prima Sport.

Lotul României va cuprinde astfel 32 de jucători pentru acțiunea din următoarele săptămâni. În lotul extins anunțat inițial de Hagi se mai regăseau mai mulți fotbaliști de atac, precum Ianis Stoica sau Denis Alibec, însă selecționerul a preferat să nu cheme un alt jucător după accidentarea lui Drăguș.

Cum arată lotul României pentru meciurile cu Suedia, Bosnia și Polonia

PORTARI

  • Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 2/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 1/0), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 3/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 30/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 46/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 10/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 2/0), Lisav EISSAT (Bristol City, 4/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 2/0), Raul OPRUȚ (Dinamo, 5/0);

MIJLOCAȘI

  • Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 14/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 75/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 87/15), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 39/4), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 8/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 2/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 2/0);

ATACANȚI

  • Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 28/0), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 18/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 54/8), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 36/5), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 28/5), Louis MUNTEANU (D.C. United | SUA, 6/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 9/2)
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