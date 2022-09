Valentin Badea (39 ani) i-a cucerit definitiv pe suporterii Stelei București în 2006, cu dubla contra lui Standard Liege, care a calificat echipa din Ghencea în grupele UEFA Champions League. Încă de pe atunci, fostul atacant avea un vis. Acela de a construi o bază de ultramodernă de fotbal în Alexandria. Iar marea dorința a lui Vali Badea a prins contur. Acesta a anunțat pe contul oficial de Facebook că a primit autorizația pentru construcția de 1,2 milioane de euro la care visează de mai bine de 16 ani.

„Cel mai greu an, dar și rezultatul este pe măsură. Avem autorizația de construcție”, a fost mesajul lui Valentin Badea pe contul oficial de Facebook.

Noua bază de antrenament va fi construită la ieșirea din Alexandria, pe șoseaua Cernetu. Va avea un teren de 106 m x 68 m, un teren de 60 m x 40 m, două terenuri acoperite de 40 m x 20 m, două terenuri de tenis, un teren de nisip, vestiare, sală de forță, sală de conferință, sală de refacere și cabinet medical.

Valentin Badea, despre proiectul de la Young Steaua Alexandria

„Acesta e visul meu, din 2006-2007 mi-am propus să fac acest proiect, am început să strâng bani de când jucam fotbal. Am vizitat multe baze, am fost la Craiova, la FCSB, iar aici vreau să fac cea mai bună bază din județ. Sper ca la începutul anului viitor să ne apucăm de șantier, iar în circa un an să fie gata totul.

Acum avem patru terenuri în județ unde se antrenează cei mici, iar după ce va fi gata baza se vor muta cu toții aici. Nu va fi o bază care să concureze cu ce există la Craiova sau la FCSB, pentru că acolo s-au investit milioane de euro, dar va fi ideală pentru cei din județ. Acum am reușit să angajez mai mulți antrenori și m-am eliberat puțin, în ultima vreme am lucrat de dimineață până seara”, a declarat Vali Badea pentru Digi Sport.