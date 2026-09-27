Nota primită de Ermal Krasniqi după duelul cu Austria din Nations League. Albion Rrahmani și Sadriu de la FC Argeș au fost rezerve neutilizate

Nota primită de Ermal Krasniqi după duelul cu Austria din Nations League. Albion Rrahmani și Sadriu de la FC Argeș au fost rezerve neutilizate Nations League
SPORT.RO
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Kosovo a pierdut cu 1-3 în fața Austriei, la Viena, în Liga B din UEFA Nations League. Trei jucători cu legături cu Superliga României au fost în lotul oaspeților, însă doar Ermal Krasniqi a intrat pe teren.

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Ermal KrasniqiLeard SadriuAlbion RrahmaniAustriakosovo
Din articol

Krasniqi, fotbalist transferat în această vară de Venezia de la Sparta Praga, a fost titular pe banda dreaptă. Fostul jucător al Rapidului a evoluat o singură repriză și a fost schimbat la pauză. Specialiștii de la Sofascore i-au acordat nota 6,3.

Albion Rrahmani și Sadriu de la FC Argeș au fost rezerve neutilizate

Austria a controlat prima repriză și a intrat la cabine cu avantaj de două goluri. David Affengruber a deschis scorul în minutul 23, iar Junior Adamu a făcut 2-0 chiar înainte de pauză. Carney Chukwuemeka a înscris pentru 3-0 în minutul 61, iar Kosovo a redus diferența prin Edon Zhegrova, din penalty, în minutul 83.

Albion Rrahmani, fostul atacant al Rapidului, a fost rezervă neutilizată. La fel s-a întâmplat și cu Leard Sadriu, fundașul lui FC Argeș.

După două etape din grupa de Nations League, Austria este lider cu șase puncte, în timp ce Kosovo ocupă poziția secundă în urma succesului cu Irlanda din prima etapă.

Clasamente oferite de Sofascore
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