În ciuda faptului că mai este o lună până la eveniment, câștigătorul Balonului de Aur ”s-a aflat” mai devreme.

Lamine Yamal, marele câștigător al Balonului de Aur?

Pe rețelele sociale au început deja să circule diferite variante de clasamente finale, iar fanii intră în dezbateri pe tema marelui câștigător. Pe platforma X.com a ieșit în evidență o anumită postare făcută pe marginea acestui subiect.

Motivul? Contul respectiv a dat și câștigătorii ultimelor două ediții ale Balonului de Aur.

Din punct de vedere al statisticilor, Kylian Mbappe a avut cel mai bun an, însă starului de la Real Madrid îi lipsește un trofeu, motiv pentru care ar mai putea avea de așteptat până să câștige mult râvnitul trofeu individual.

Principalii doi favoriți să câștige marele premiu este Lionel Messi, care a avut o evoluție incredibilă la Cupa Mondială și a jucat marea finală împotriva Spaniei, dar și Lamine Yamal, câștigătorul Cupei Mondiale.

Utilizatorul care a prezis ultimii doi câștigători ai Balonului de Aur susține că trofeul va ajunge luna viitoare în mâinile lui Lamine Yamal, care va deveni cel mai tânăr câștigător al Balonului de Aur.