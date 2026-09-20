OFICIAL Denis Drăguș, OUT după accidentarea din Universitatea Craiova - FCSB

Denis Drăguș, OUT după accidentarea din Universitatea Craiova - FCSB Fotbal intern
SPORT.RO
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Denis Drăguș s-a accidentat în Universitatea Craiova - FCSB 5-0.

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Partida dintre Universitatea Craiova și FCSB a contat pentru etapa a 10-a din SuperLiga. Campioana en-titre a dominat autoritar duelul din Bănie, iar scorul a fost unul dur: 5-0 în favoarea elevilor lui Filipe Coelho.

Denis Drăguș, OUT după accidentarea din Universitatea Craiova - FCSB

Meciul a început spectaculos, cu ocazii de ambele porți. Totuși, duelul s-a „rupt” în minutul 40, când Denis Drăguș a ieșit accidentat de pe teren. Dacă la acel moment era 1-0 pentru Universitatea Craiova, ceea ce a urmat a surprins total.

Denis Drăguș și-a dorit enorm de mult să joace în partida de pe „Ion Oblemenco”, în condițiile în care acțiunea echipei naționale bătea la ușă, iar Gică Hagi mizase pe serviciile sale. Din nefericire, acesta a simțit dureri la un genunchi și a părăsit terenul în lacrimi.

În urma investigațiilor, medicii au decis că Denis Drăguș nu va putea ajuta echipa națională în meciurile din UEFA Nations League. Federația Română de Fotbal a ieșit cu un comunicat în care a anunțat absența atacantului de la FCSB.

”Denis Drăguș nu va putea evolua în meciurile din această perioadă FIFA. După ce a suferit un traumatism la genunchiul stâng în meciul U Craiova - FCSB, investigațiile medicale efectuate azi au arătat că nu va putea fi recuperat în timp util.

Astfel, fotbalistul legitimat la FCSB a devenit indisponibil pentru primele patru partide din Liga Națiunilor. Drăguș este al doilea tricolor care va absenta din motive medicale, după Florinel Coman”, a transmis FRF.

Cifrele lui Denis Drăguș

Denis Drăguș a debutat în SuperLiga la Viitorul Constanța, iar evoluțiile bune l-au împins către un transfer la Standard Liege. Ulterior, atacantul a mai fost legitimat la Crotone, Genoa, Gaziantep, Trabzonspor și Eyupsor.

Deși a fost transferat la Trabzonspor pentru 1,7 milioane de euro, Drăguș a avut parte de foarte puține șanse, astfel că în doi ani a acumulat doar 26 de meciuri, trei goluri și o pasă decisivă la gigantul din Turcia.

  • 2 milioane de euro este cota lui Denis Drăguș
  • 28 de selecții și șapte goluri are atacantul la echipa națională
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