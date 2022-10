Valentin Badea (39 ani) i-a cucerit definitiv pe suporterii Stelei București în 2006, cu dubla contra lui Standard Liege, care a calificat echipa din Ghencea în grupele UEFA Champions League.

Acum, la 16 ani distanță, fostul atacant al roș-albaștrilor are și un remarcat de la echipa patronată de Gigi Becali (64 ani).

Vali Badea este încântat de calitățile lui Andrea Compagno (26 ani), pe care-l consideră unul dintre cei mai buni atacanți pe care i-a avut fotbalul românesc în utlimii 10-15 ani.

Vali Badea: "Are un travaliu foarte mare"

„Sincer, cred că este unul dintre cei mai buni atacanți din ultimii 10-15 ani din România. Este un jucător complet, începând de la faza defensivă, face defensiva.

Este un jucător care are un travaliu foarte mare. Se pune în slujba echipei. Dacă îți aduci aminte, când era Ronaldo la Real... . Să ținem cont că și campionatul nostru e mai slab”, a declarat Vali Badea la Ora Exactă în Sport, pe PRO Arena.

La finalul turului, Andrea Compagno este golgheterul Superligii. Italianul a marcat 11 goluri, dintre care 5 reușite pe când evolua la FCU Craiova, în 14 meciuri disputate.

Gigi Becali și topul atacanților trecuți pe la FCSB

Jucător pe care a plătit 1,5 milioane de euro îl încântă și pe Gigi Becali (64 ani). Patronul FCSB-lui a mărturisit, în direct la Ora Exactă în Sport, că Andrea Compagno și-a câștigat locul în topul celor 3 atacanți pe care i-a achiziționat de când activează în fotbal.

„Eu am greșit o dată și-mi reproșez că am greșit, dar după ce am greșit, am primit și răsplata. Mă refer la Kapetanos.

Am greșit. Cerea 30.000 parcă, m-am zgârcit pentru 5.000 și l-a luat CFR și a luat campionatul cu el. Eu trebuie să-l pun prima dată pe unul care a marcat goluri, și Kapetanos ne-a ajutat. După aia vine francezul, Thereau, care nu ne-a ajutat foarte tare, că n-a avut timp, dar l-am văzut în Italia.

A jucat pe toate pozițiile, înseamnă că a fost un foarte mare atacant, doar că la noi nu a jucat prea mult. Pe Compagno îl văd în primii trei atacanți pe care i-am avut”, a spus Gigi Becali la Ora Exactă în Sport, pe PRO Arena.

