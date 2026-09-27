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Gazdele au avut un avantaj de 3-0, însă formația din Regie a reușit „remontada” și a întors rezultatul, pentru o victorie cu 4-3.

Meciul a avut parte și de o atmosferă specială. Galeriile au venit în număr mare, iar fumigenele, torțele și vuvuzelele au creat o imagine de poveste. Inter Galaxy e antrenată de Sebastian Ghinga, fost nume tare din Regie Pe banca lui Inter Galaxy s-a aflat Sebastian Ghinga, fost mijlocaș al Sportului Studențesc, FC Botoșani, Sepsi și Petrolul. Actualul jucător și căpitan al lui Agricola Borcea, în Liga 3, s-a aflat față în față cu mai mulți dintre foștii săi colegi. „A fost o revedere foarte interesantă, prin prisma faptului că pozițiile au fost diferite. Eu antrenor, foștii mei colegi au fost jucători adversi. Una peste alta, o bucurie să jucăm împotriva lor. E o echipă frumoasă, care arată multă bună dispoziție, plăcere, calitate, chiar dacă vârsta își spune cuvântul”, a declarat Ghinga pentru Sport.ro.

Sportul Studențesc are maximum de puncte după patru etape și ocupă primul loc, cu 12 puncte și golaveraj 24-6. Inter Galaxy este pe locul #5, cu 6 puncte. „Am așa o mâhnire că nu pot să intru și eu pe teren” „(n.r. – Te bucuri că a revenit „Gașca Nebună”?) Noi, cei cumva din ultima parte a Sportului Studențesc, suntem cei mai tineri, suntem cumva urmașii Găștii Nebune. „Gașca Nebună” a fost cumva până prin anul 2006-2007, când am venit noi. A rămas acest pseudonim, dar ei cumva au fost starterii. Noi i-am prins pe Patriche, Varga, Bălan, Curelea, Ferfelea, cei care reveniseră ulterior, Marius Nae, Cruceru, Farmache. A fost o perioadă foarte frumoasă. Tuturor le-am spus: viața pe care am trăit-o la Sportul nu am trăit-o nicăieri. Din toate punctele de vedere! A fost la superlativ la Sportul. Mă refer la viața de vestiar, de grup; ce a fost mai sus, cu conducerea și cu alea, au fost total diferite. Dar noi, ca grup, am fost senzaționali. Foarte mișto. (n.r. – Cum a fost meciul?) Un meci intens, un meci surprinzător. Am condus cu 3-0, nici eu nu mă așteptam. S-a văzut experiența și maturitatea lor. De la 3-0 să revii la 4-3 dă dovadă că ai experiență, maturitate, multă calitate. Nu pot să fiu supărat decât de faptul că am văzut în ochii copiilor mei dezamăgirea. Și-ar fi dorit mai mult și atunci de aia m-am mâhnit puțin așa. În rest, nu m-am supărat, a fost frumos, cu galerii de ambele părți, cu fumigene, cu torțe, cu copii mulți pe lângă, lucru care mă bucură și care cred că e și obiectivul atâta al Sportului, cât și al nostru, al celor de la CS Inter Galaxy. Noi facem totul pentru copii.

(n.r. – Nu-ți venea și ție să intri în teren?) Crede-mă, am așa o mâhnire că nu pot să intru, dar eu sunt deja jucător activ în Liga 3, la Agricola Borcea, și nu pot să-mi desfășor activitatea în altă parte. (n.r. – Ce fost coleg s-a mișcat cel mai bine azi?) Mi-a plăcut foarte mult Viorel Ferfelea. Se vede că are acea ultimă pasă, cum îi spunem noi în termeni fotbalistici. Foarte bine la vârsta lui și Bogdan Pătrașcu (n.r. – are 47 de ani). Cum a alergat, cum ține de minge... Foarte bine și Dani Lung, și Patriche. Raul Ciupe, ca să nu-l uit, Dacian Varga, Horia Mladinovici, cei care îmi sunt prieteni de mult timp. În mare parte, toți sunt foarte preocupați să joace cât mai bine și asta mă bucură. (n.r. – Ce obiectiv aveți sezonul acesta?) Având în vedere că este primul an la noi la seniori, ne-am propus să luăm fiecare meci în parte, să creștem organic, să creștem frumos, să fim un exemplu pentru grupele mici, că până la urmă pentru copii lucrăm. Un obiectiv nu avem neapărat unul impus. Trebuie să facem totul corect și cu siguranță fotbalul ne va răsplăti și vom fi acolo, în prima parte a clasamentului. (n.r. – Spune-mi o poveste amuzantă de la Sportul.) M-am întâlnit astăzi cu un fost magazioner de-al nostru de acolo și stăteam la povești cu ei. Îmi aduceam aminte că între antrenamente, eram în cantonament și ei, stafful administrativ, stăteau acolo... Mi-am adus aminte cum l-am prins dormind în vestiarul lor, al masorilor, pe unul dintre colegi, n-am să dau numele, că nu e frumos. I-am aruncat cu apă pe față și era foarte bulversat așa... Dar povești sunt multe! Interminabile”, a spus Sebastian Ghinga pentru Sport.ro.

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