Virgil van Dijk, OUT de la Liverpool?! Gigantul care îl vrea pe starul olandez

Virgil van Dijk, OUT de la Liverpool?! Gigantul care îl vrea pe starul olandez Premier League
SPORT.RO
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Virgil van Dijk ar putea schimba echipă la finalul acestui sezon.

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Virgil van DijkLiverpoolPremier LeagueAC Milan
Din articol

Virgil van Dijk și-a prelungit pe încă doi ani contractul cu Liverpool în 2025, după ce a făcut un sezon excelent în tricoul „cormoranilor” sub comanda lui Arne Slot.

Fundașul central a intrat în ultimul an de contract, iar echipa din Premier League ar putea renunța la serviciile jucătorului de 35 de ani.

Van Dijk, dorit de un gigant din fotbal

Fundașul olandez nu duce lipsă de oferte, iar în cazul în care Liverpool nu îi va prelungi înțelegerea care expiră în vara lui 2027 ar putea semna din postura de jucător liber de contract.

Virgil van Dijk este dorit de AC Milan, iar jurnalistul italian Carlo Pellegatti a dezvăluit că rivala lui Cristi Chivu din Italia este gata să îi facă o ofertă fundașului de 35 de ani în momentul în care va intra în ultimele luni de contract.

Rămâne de văzut dacă „diavolii milanezi” vor reuși să îl convingă pe van Dijk să semneze sau dacă olandezul va semna prelungirea cu Liverpool. Exisă însă și varianta ca fundașul central să aleagă o altă echipă în afara celor două.

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Virgil van Dijk, căpitanul lui Liverpool / Foto: Imago Images
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Virgil van Dijk a venit la Liverpool în ianuarie 2018, când echipa antrenată la acea vreme de Jurgen Klopp a spart banca și i-a plătit lui Southampton aproximativ 85 de milioane de euro.

Fundașul olandez a adunat 380 de meciuri în tricoul lui Liverpool, reușind să marcheze 36 de goluri și să ofere 16 pase decisive.

Jucătorul ajuns la 35 de ani este cotat la 15 milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

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