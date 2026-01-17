FCSB a cedat la limită în deplasarea de la Mioveni, împotriva unei contracandidate la play-off, iar jocul echipei a suferit vizibil, mai ales în repriza secundă. Mihai Stoica a analizat înfrângerea suferită de FCSB cu FC Argeș, scor 0-1, și a identificat erorile tactice, propunând totodată o nouă formulă la mijlocul terenului.



Oficialul campioanei consideră că înlocuirile efectuate la pauză, când Cisotti și Toma au părăsit terenul, au tăiat elanul ofensiv, în ciuda unei posesii superioare, dar sterile.



„Schimbările lui Cisotti și Toma ne-au împiedicat să ajungem mai ușor la poartă. La ce vreme a fost, oamenii chiar au încercat să facă tot ce pot. Terenul nu a arătat foarte rău, însă nu a favorizat o echipă care construia. Iar noi am avut 70% posesie, e clar că am jucat mai mult. Unii dau 65%, alții 68%, noi am văzut 70%. Oricum, nu contează. Posesia noastră în a doua repriză a fost sterilă. În prima am avut ocazii mari. Puneți în balanță ocazia pe care a avut-o Daniel Bîrligea și cea din care a marcat FC Argeș. Este colosală ocazia noastră. Daniel Bîrligea nu rata. Cred că schimbările lui Cisotti și Toma ne-au împiedicat să ajungem mai ușor la poartă. Eu zic că au jucat bine, și Cisotti și Toma. Am ajuns mai ușor la poartă cu ei. Fără ei, nu am mai ajuns”, a spus Mihai Stoica, potrivit Fanatik.



Noua ordine la mijlocul terenului



Nemulțumit de faptul că FCSB a încheiat partida cu un cuplu de mijlocași centrali improvizat, format din Olaru și Tănase, Mihai Stoica a pledat pentru revenirea la un sistem bazat pe „închizători” clasici, agresivi.



Oficialul FCSB a făcut o paralelă cu marile echipe ale roș-albaștrilor din trecut, care dominau autoritar datorită unor cupluri precum Rădoi – Paraschiv sau Bourceanu – Pintilii. Pentru returul acestui sezon, miza se pune pe revenirea lui Mihai Lixandru și integrarea noului transfer, Ofri Arad.



„Eu am altă filozofie de fotbal față de ce am avut noi la meciul ăsta. Pentru mine, o echipă de fotbal are valoare când are doi mijlocași centrali agresivi defensivi și poți să mergi departe de poartă, să recuperezi mingea în terenul advers și atunci ai ocazii. Pentru că noi nu avem fotbaliști care să facă diferența unu la unu, așa cum vedem în fotbalul mare. Iar noi am avut rezultate, cât am fost eu la Steaua, apoi, FCSB, cu Rădoi – Paraschiv mijlocași centrali, cu Bourceanu – Pintilii mijlocași centrali cu Șut și Lixandru mijlocași centrali. Acum, din varii motive, nu am putut să folosim doi mijlocași centrali defensivi. Mie mi s-a spus tot timpul: bă, greșit, FCSB trebuie să aibă decari, să aibă… ei, uite ce am avut. Am terminat meciul cu Tănase și Olaru mijlocași centrali, cu Octavian Popescu mai sus, și noi nu am ajuns la poartă. Eu văd altfel fotbalul. Poate că greșesc eu, dar poate nu greșesc, pentru că rezultatele din spate îmi dau dreptate. Când vom fi, probabil, cu Lixandru și Ofri Arad, vom fi altceva. Probabil. Asta să vedem. Ne trebuie. E un jucător care vine să se acomodeze. Să vedem”, a concluzionat Mihai Stoica.

