Pentru FCSB, urmează acum duelul cu Dinamo Zagreb din Europa League. O victorie îi poate aduce pe roș-albaștri cu un pas mai aproape de calificarea în primăvara europeană.

Gigi Becali: ”Vreau să văd dacă renunț la Alibec!”

Până atunci, însă, Gigi Becali a luat niște decizii drastice în urma eșecului cu FC Argeș. Finanțatorul de la FCSB a anunțat deja plecarea lui Vlad Chiricheș, iar același scenariu ar putea fi valabil și în cazul lui Denis Alibec.

Gigi Becali a declarat imediat după meci că, deși cei din staff-ul tehnic al campioanei i-au spus că Denis Alibec este în urmă cu pregătirea fiziciă, vrea să îl vadă la treabă pe experimentatul atacant.

Patronul de la FCSB a transmis că l-a anunțat deja pe Alibec că va juca în meciul din Europa League cu Dinamo Zagreb și că va fi testul său final. În cazul în care prestația lui Alibec îl va mulțumi pe Gigi Becali, atunci atacantul va primi minute la campioana României. În caz contrar, Alibec va fi scos din lotul echipei.

”O să vedem. I-am zis lui Meme să îi spună că va juca și el la Zagreb. Vreau să văd dacă renunț la el. Vreau să văd dacă renunț definitiv sau mă mai gândesc la el. Da (n.r. la Zagreb va fi testul final pentru Alibec). Ori îl scot din lot definitiv, ori mă mai bazez pe el”, a spus Gigi Becali, conform Fanatik.

Alibec a revenit la FCSB în vară, de la Farul Constanța, dar experiența din acest sezon a fost departe de ceea ce ar fi sperat atacantul. Alibec a jucat destul de puțin în această stagiune, parțial și din cauza accidentărilor suferite de fotbalsit.