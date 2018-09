OFICIAL | Nistor a semnat un nou contract! Reactia capitanului lui Dinamo: "E timpul sa trecem la treaba si sa le aratam tuturor cine suntem!"

Scandalul creat in ultima saptamana in jurul lui Dan Nistor s-a incheiat.



UPDATE | Dan Nistor este multumit de noul contract oferit de Dinamo si a avut si un mesaj pentru fani.

"Am semnat prelungirea contractului cu Dinamo. Sunt foarte fericit ca am ramas aici. Am ales cu sufletul, chiar daca anumiti fani m-au contestat. Ii inteleg, dar ii rog pe viitor sa se uite la faptele noastre, ale jucatorilor de la Dinamo, si nu la declaratiile pe care le dau oamenii care sunt la cluburile rivale si vor sa destabilizeze echipa. Nu as vrea sa detaliez sumele din noul contract, dar pot spune ca managementul clubului mi-a aratat respect suta la suta. Le multumesc, iar acum ca toate s-au linistit, e timpul sa trecem la treaba si sa le aratam tuturor ca suntem Dinamo!", a declarat Dan Nistor pentru gsp.ro.

Mijlocasul a semnat prelungirea contractului cu Dinamo in aceasta seara. Capitanul dinamovist a semnat o noua intelegere valabila pana pe 30 iunie 2021.

O data cu noul contract, Nistor va primi si o marire de salariu. Astfel, salariul capitanului lui Dinamo va fi majorat de la 10.000 de euro, la 15.000 de euro pe luna.

Florin Bratu, fostul antrenor al lui Dinamo, l-a acuzat pe Dan Nistor ca aceasta a stricat atmosfera din vestiar dupa ce a primit oferta de la FCSB si ca din acel moment i-a stat gandul doar la bani si nu a mai dat radamentul asteptat. Bratu a plecat intre timp de la Dinamo, iar noul antrenor, Claudiu Niculescu, a declarat ca nu este interesat de ce s-a intamplat inainte de venirea sa si i-a dat credit in continuare lui Nistor.

Jucatorul in varsta de 30 de ani a fost titular in meciul de Cupa cu Dacia Unirea Braila si a marcat doua goluri.