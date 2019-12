Nistor, aproape de plecarea de la Dinamo: "Stiu ce am de facut!" Ce se intampla in vestiar: "Sunt unii care s-au distantat de noi! Nu dau nume acum!"

Nistor se gandeste tot mai serios sa plece de la Dinamo.

Capitanul din "Stefan cel Mare" este dezamagit de situatia in care se afla clubul, atat din punct de vedere sportiv, cat si financiar. Nistor nu a dorit sa ofere prea multe detalii despre planurile sale de viitor si a declarat ca va face totul public in functie de rezultatul meciului cu Botosani.

Dinamo mai poate spera la calificarea in play-off doar daca o va invinge pe FC Botosani. De asemenea, Nistor a vorbit si despre atitudinea unora dintre colegii sai, atitudine care poate nu este vizibila pe teren, insa se vede clar in vestiar si in cadrul grupului.



"Eu stiu ce am de facut, dar hai sa vorbim dupa meciul de la Botosani! Sunt unii care s-au distantat de noi, dar nu e acum momentul sa vorbesc, sa dau nume. Hai sa mai treaca meciul cu Botosani. Nu stiu ce să zic, dar e foarte greu. Daca vom castiga la Botosani, am mai avea sanse la play-off, dar daca nu, va fi greu", a declarat Nistor pentru ProSport.