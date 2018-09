Ce le-a spus Niculescu lui Nistor si celorlalti dinamovisti, cand a intrat pentru prima data in vestiar!

Claudiu Niculescu a fost prezentat in aceasta dimineata de Dinamo. El a facut deja cunostinta cu jucatorii.

Claudiu Niculescu a facut cunostinta cu noii sai jucatori. Dupa conferinta de presa la care a luat parte alaturi de presedintele Alexandru David, Claudiu Niculescu a mers in vestiarul lui Dinamo. El a tinut un scurt discurs motivational si le-a transmis jucatorilor ca vrea ca ei sa inceapa sa fie mai increzatori in fortele lor.

"Am incredere in voi! Am incredere ca impreuna putem obtine victorii si putem ajunge acolo unde ne este locul. Trebuie sa fiti inteligenti, sa ma ascultati si impreuna vom reusi sa o scoatem la capat", a spus Claudiu Niculescu.