Dan Nistor, inapoi la CFR? Muresan dinamiteaza Dinamo: "Eu nu am vrut sa plece de la noi" 

Dinamovistii nu au parte de liniste.

Dan Nistor a ratat trasnsferul la FCSB, insa acum are optiunea revenirii la CFR Cluj. Mijlocasul a petrecut o scurta perioada anul trecut la Cluj, insa a fost trimis inapoi la Dinamo de Dan Petrescu.

Iuliu Muresan spune ca e gata sa-l ia inapoi pe Nistor, jucator apreciat pentru calitatile sale. Dinamo vrea sa-i prelungeasca contractul lui Nistor, care e nemultumit de salariul din Stefan cel Mare. Conducerea i-a promis o marire, insa jucatorul nu a semnat.

"Dan Nistor e foarte bun. Am regretat ca l-am lasat sa plece. In discutiile avute in board-ul clubului am zis ca e o greseala ca el sa plece, dar am fost minoritar. Si azi imi pare rau ca a plecat. Are personalitate si jucatorii de acest gen mai pot sa-ti spuna cate ceva, sa-ti raspunda...nici nu ai voie sa-i iei aceasta calitate", a dezvaluit Iuliu Muresan la ProSport LIVE.

Muresan a continuat: "Clubul a luat decizia! Au fost mai multi care au zis sa plece...si cu asta basta. Dan Petrescu a zis ca el sa plece! Nistor nu face atmosfera proasta in vestiar. E constient ca e un jucator bun...Zice, comneteaza, dar se rezolva. Are atitudine si asta e o calitate, asta face diferenta. In conflictele cu jucatori, cineva pierde, si de obicei acela e clubul. Eu oricand l-as lua pe Nistor la CFR. E foarte bun, are viteza, pasa, e harnic, are tot ce-i trebuie".