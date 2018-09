Gestul facut de Nistor dupa ce a dat gol pentru Dinamo, in Cupa! Mesajul scris de mijlocas pe un tricou: FOTO

Dan Nistor a marcat pentru Dinamo in meciul cu Braila, din Cupa Romaniei.

Dinamovistii au marcat doua goluri in doua minute contra Brailei. Ricardo Grigore a deschis scorul in minutul 6, iar Dan Nistor l-a majorat in minutul 8.

Nistor a bifat primul sau gol dupa scandalul cu Bratu, care l-a acuzat ca si-a fortat transferul la FCSB, iar apoi nu a mai jucat nimic.

Dupa gol, Nistor le-a aratat celor din tribune emblema lui Dinamo, apoi a ridicat in aer un tricou pe care scria "Danciu, ramai cu noi".

Capturi FOTO: Telekom Sport