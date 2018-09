OPINIE / Gabriel Chirea despre pacatul suprem a doi dinamovisti: Apocalipsa dupa Nistor si Danciulescu

Capitanul si directorul general ai lui Dinamo au fost in pelerinaj la mormantul lui Catalin Hildan.

Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 14 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX! Urmareste Sport.ro pe Instagram: cele mai tari imagini din sport!

Gabriel Chirea

gabriel.chirea@protv.ro

Capitanul si directorul general ai lui Dinamo au fost in pelerinaj la mormantul lui Catalin Hildan, iar la doua zile distanta au declansat cel mai mare scandal pe care l-a vazut clubul in ultimii ani. Au tradat cei doi chiar ce au dinamovistii mai sfant?

Pe 19 septembrie, Dan Nistor, capitanul lui Dinamo, si Ionel Danciulescu, directorul general al "cainilor", au acceptat invitatia unei factiuni a ultrasilor dinamovisti, denumita "Nuova Guardia", si au facut o vizita la mormantul lui Catalin Hildan. Fanii au incercat astfel sa il faca pe fotbalist, cu ajutorul unui conducator si fost mare jucator al clubului, sa constientizeze ce inseamna sa fie legitimat la Dinamo, sa poarte banderola de capitan pe brat, dar si sa dea uitarii oferta mai generoasa din punct de vedere financiar facuta de rivalii de la FCSB. In definitiv, sa inteleaga ca Dinamo nu e un club de fotbal oarecare, ci unul dintre numele puternice din Liga 1, iar alti fotbalisti si-au sacrificat chiar viata in serviciul sau.

La doar doua zile distanta, pe 21 septembrie, Dinamo a pierdut meciul cu Poli Iasi, din deplasare, scor 0-1, dupa o evolutie jenanta, partida declansand un scandal imens in cadrul clubului, care a dus la demiterea antrenorului Florin Bratu. Ionel Danciulescu si-a anuntat plecarea din club chiar inaintea intalnirii de la Iasi, Bratu declarandu-se ulterior uluit ca acesta le-a comunicat decizia jucatorilor chiar cu cateva ore inainte sa intre pe gazon. De partea cealalta, capitanul Nistor a avut o evolutie stearsa, la fel ca in multe dintre partidele actualului sezon, dupa receptionarea ofertei din partea lui Gigi Becali, iar la scurt timp dupa primirea golului de catre echipa sa, in minutul 40, antrenorul dinamovist a facut o criza de nervi si l-a certat chiar in timpul jocului pe fotbalist, inlocuindu-l la pauza. Nistor s-a schimbat si nu s-a mai dus pe banca de rezerve, el urmarind restul partidei din spatele portii aflate aproape de vestiare, mai mult uitandu-se la smartphone decat la goana colegilor sai dupa egalare. Dinamo se afla pe locul 10 in Liga 1, cu 5 meciuri pierdute dupa 9 etape jucate.

"Din pacate lucrurile nu mai functioneaza de ceva vreme. De cand capitanul nostru, Dan Nistor, a avut oferta de la Steaua. Am avut discutii cu el, nu a reusit sa se mobilizeze. El a venit la mine in vestiar si mi-a zis ca vrea sa plece la Steaua. Mi-a zis ca i se dau 100.000 la semnatura, ca i se dau 15.000 nu stiu pentru ce, ca e o oportunitate si altele. Mi-a destabilizat tot vestiarul. Mi i-a tocat psihic si pe cei mici! Vorbeste toata ziua ca el vrea zeci de mii de euro, ca nu vrea sa mai joace. A reusit sa distruga toata munca. Imi pare rau si le cer scuze si lui Cosmin Contra si lui Adrian Mutu pentru ca am ignorat mesajul lor cand am venit la Dinamo: «Ai grija cu Nistor!»", a declarat Bratu ulterior.

Catalin Hildan este cel mai important simbol al lui Dinamo. Si-a facut junioratul doar la Dinamo, a jucat aproape 150 de meciuri pentru echipa de seniori, a prins echipa nationala in urma evolutiilor bune in tricoul "ros-alb" si a decedat pe teren pe data de 5 octombrie 2000, intr-un meci amical jucat la Oltenita. Pentru statornicia, combativitatea si spiritul sau de sacrificiu aratate pe teren, galeria dinamovista l-a supranumit "Unicul Capitan", tribuna unde se aduna grosul ultrasilor a primit numele "Peluza Catalin Hildan", o sigla cu chipul sau se gaseste pe pieptul tricourilor de joc din ultimele sezoane, multe dintre coregrafiile si cantecele fanilor lui Dinamo din ultimii ani i-au fost dedicate, multe materiale promotionale si de marketing ale clubului fac referire la acesta, in vestiarul lui Dinamo exista un scaun de plastic rosu pe care nu se asaza nimeni, pastrat special in amintirea sacrificiului suprem pe care Catalin l-a facut pentru echipa sa de suflet, iar mesajul pe care fostul capitan dinamovist il striga colegilor inaintea meciurilor ("Hai sa le aratam astora ce inseamna Dinamo!") le este amintit mereu actualilor jucatori.

Dupa acest inceput penibil de sezon si dupa ce au reusit sa spulbere toata linistea precara instaurata in ultimele 6 luni, se pare ca Nistor si Danciculescu nu si-au batut joc doar de antrenorul Florin Bratu, care a fost singurul vinovat gasit de conducerea clubului pentru rezultatele si evolutiile modeste, din moment ce niciun jucator nu a fost pus pe liber si cei din staff-ul fostului tehnician se regasesc si in cel al lui Claudiu Niculescu. Cei doi nu si-au batut joc doar de meseria care le aduce multi bani, de ceilalti jucatori si angajati ai clubului, de fanii care inca mai cumpara bilet si mai vin la stadion, nu si-au batut joc doar de multii fani care o insotesc pe Dinamo in deplasari, de marele grup de sustinatori din toata tara, care urmaresc meciurile la televizor, sau de istoria si traditia lui Dinamo. Ei nu si-au batut joc doar de antrenori, conducatori si patron. Prin actiunile lor, la doar doua zile dupa vizita la cimitirul din Branesti, ei doi au ales sa il tradeze si pe Catalin Hildan, care si-a dat viata pe teren in urma cu 18 ani, ultima reduta a spiritului dinamovist si ceea ce au mai sfant toti fanii "ros-albi". Iar acest lucru nu il vor mai putea face uitat, oricat de multi antrenori vor reusi sa schimbe, oricate oferte vor primi, vor accepta si vor refuza sau oricat de multi bani vor castiga.