Ofertă din Italia pentru Vasile Mogoș!

Lotul oltenilor ar putea suferi modificări importante în vară. Unul dintre jucătorii aflați pe lista plecărilor este Vasile Mogoș.

Fundașul în vârstă de 33 de ani, sosit la Craiova în 2025 după experiența de la CFR Cluj, este gata să revină în Italia, acolo unde este stabilită familia sa.

Vasile Mogoș ar fi dorit de FC Sudtirol

Potrivit GSP, Vasile Mogoș are deja mai multe oferte, iar una dintre ele vine de la FC Sudtirol, formație din Serie B care s-a mai interesat de el și în 2022.

Mogoș a fost un jucător util în angrenajul Craiovei, chiar dacă nu a fost titular constant. A strâns 21 de meciuri în actualul sezon, fără contribuție de gol.