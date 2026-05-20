Ofertă din Italia pentru Vasile Mogoș!

Universitatea Craiova a încheiat un sezon perfect, cu titlul și eventul câștigate după victoria categorică, 5-0 cu Universitatea Cluj.

Lotul oltenilor ar putea suferi modificări importante în vară. Unul dintre jucătorii aflați pe lista plecărilor este Vasile Mogoș.

Fundașul în vârstă de 33 de ani, sosit la Craiova în 2025 după experiența de la CFR Cluj, este gata să revină în Italia, acolo unde este stabilită familia sa.

Vasile Mogoș ar fi dorit de FC Sudtirol

Potrivit GSP, Vasile Mogoș are deja mai multe oferte, iar una dintre ele vine de la FC Sudtirol, formație din Serie B care s-a mai interesat de el și în 2022.

Mogoș a fost un jucător util în angrenajul Craiovei, chiar dacă nu a fost titular constant. A strâns 21 de meciuri în actualul sezon, fără contribuție de gol.

Apărătorul central a început fotbalul în Italia și a evoluat pentru mai multe cluburi din eșaloanele inferioare, precum Reggiana, Ascoli, Cremonese sau Chievo Verona. În România a ajuns în 2023, la CFR Cluj, iar apoi a continuat la Universitatea Craiova, unde a cucerit titlul.

În acest moment, Mogoș ia în calcul revenirea în Serie B, iar decizia finală ar urma să fie luată în perioada următoare.

