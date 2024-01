Jasmin Kurtic și-a găsit rapid echipă după despărțirea de Craiova! Promisiunea pe care le-a făcut-o italienilor

Mijlocașul central s-a despărțit în această iarnă de Universitatea Craiova, nemulțumit că nu a intrat într-un con de umbră în Bănie.

Kurtic a semnat cu Südtirol și va juca cel puțin până la finalul acestui sezon la gruparea din Serie B.

„Impresia la trecerea pragului acestui club este incredibilă. Am fost în multe locuri, dar aici am găsit unul dintre cele mai frumoase locuri. Primul meu gând este proiectat pe teren, asupra dorinței de a lupta în fiecare meci, în fiecare antrenament și a da mereu tot ce am mai bun pentru acest tricou”, este promisiunea pe care a făcut-o Jasmin Kurtic după semnarea contractului cu Südtirol.

Kurtic, impresionat de fotbalul din Serie B

Fostul mijlocaș al Universității Craiova și-a spus cuvântul și despre Serie B: „Este un campionat foarte solicitant. M-am simțit întotdeauna bine în Italia, am schimbat mai multe echipe, dar am încerca întotdeauna să fiu cât mai profesionist posibil oriunde am fost, dând tot ce am mai bun cu fiecare ocazie.”

Ajuns la Universitatea Craiova în august 2023, Jasmin Kurtic a evoluat în 17 meciuri pentru olteni, reușind să marcheze două goluri.