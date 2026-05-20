Românul Cătălin Preda a luat aur în prima rundă a Cupei Mondiale, acum îl așteaptă o provocare la Red Bull Cliff Diving: "Primele două sărituri vor fi de pe creanga unui copac"

Românul Cătălin Preda a luat aur în prima rundă a Cupei Mondiale, acum îl așteaptă o provocare la Red Bull Cliff Diving: &quot;Primele două sărituri vor fi de pe creanga unui copac&quot; Natație
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Aur pentru Cătălin Preda în prima etapă a Cupei Mondiale la sărituri în apă de la mare înălțime.

TAGS:
sarituri in apaseria mondialacatalin predaRed Bull Cliff Diving
Din articol

Cătălin Preda și Constantin Popovici sunt pregătiți să sară pentru aur și în prima etapă din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving, în acest weekend

Cătălin Preda și Constantin Popovici au început sezonul 2026 cu rezultate excelente în prima etapă a Cupei Mondiale la sărituri în apă de la mare înălțime, desfășurată weekendul trecut în Statele Unite, și sunt pregătiți să sară pentru aur și în prima etapă din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving.

6 etape pe trei continente. Așa arată pe hârtie cel de-al 17-lea sezon din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving, competiție în care Cătălin Preda și Constantin Popovici vor reprezenta din nou România. Cu doar o săptămână înaintea startului de sezon, cei doi sportivi români s-au luptat pentru victorie și în prima etapă din Cupa Mondială. 

Cătălin Preda a avut o evoluție excelentă în etapa de la Fort Lauderdale și a reușit să câștige prima etapă de Cupă Mondială din acest an după un duel foarte strâns cu Constantin Popovici. Astfel, după primele două sărituri Aidan Heslop, Constantin Popovici și Cătălin Preda, primii trei în clasamentul provizoriu, erau despărțiți de mai puțin de punct. După săritura a treia, Cătălin Preda a trecut pe prima poziție la general, urmat de Constantin Popovici și britanicul Aidan Heslop, diferența dintre cei trei fiind de doar 4,5 puncte. 

Cătălin Preda | GALERIE FOTO

  • Catalin preda 11
×
ÎNAPOI LA ARTICOL
  • Diferența s-a făcut în ultima rundă, unde Cătălin Preda a avut săritura cu cel mai mare grad de dificultate din lume, el reușind astfel să-și treacă în cont cu cele 152,5 puncte primite prima victorie de Cupă Mondială din acest sezon, în timp ce Constantin Popovici a încheiat etapa pe locul 4, iar Aidan Heslop a fost pe cinci. 

După acest rezultat excelent, cei doi săritori români vor începe în weekend și un nou sezon din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving cu obiectivul clar de a se lupta pentru titlu în cea mai spectaculoasă competiție de high diving din lume.

Cei mai buni săritori de la mare înălțime din lume vor ajunge pentru prima oară în Indonezia, această țară făcând pentru prima oară parte din calendarul Seriei Mondiale, aceasta nefiind însă singura premieră din weekendul care urmează. Runda din Bali se va desfășura în două locuri complet diferite, primele două sărituri fiind programate la cascada Kroya, iar ultimele două vor avea loc în zona stâncilor din Nusa Penida. 

Săriturile de la cascada Kroya, cea impusă și cea cu un grad de dificultate intermediar vor avea loc in sudul insulei unde sportivii vor sări de pe o platformă naturală amplasată într-un copac, după care la ultimele două vor sări direct în Oceanul Indian de pe stâncile din Nusa Penida. Runda din Bali se va desfășura între 20 și 23 mai, Indonezia fiind astfel cea de-a 31 țară care găzduiește o etapă din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving, cea mai spectaculoasă competiție de sărituri în apă de la mare înălțime din lume. 

Cătălin Preda: "Vor fi cu siguranță multe provocări, mai ales că primele două sărituri vor fi făcute chiar de pe creanga unui copac, așa că de abia aștept această etapă"

„Sunt super fericit după rezultatul de la Cupa Mondială. Totul a funcționat perfect și mă bucur că toată munca depusă până acum a dat rezultate. Sunt într-o formă bună și asta m-a ajutat să fac față presiunii, iar faptul că am început cu o victorie acest an competițional mă motivează și mai mult. Acum urmează Bali, o etapă complet nouă pentru toată lumea, și de abia aștept să văd locurile de unde vom sări aici. Vor fi cu siguranță multe provocări, mai ales că primele două sărituri vor fi făcute chiar de pe creanga unui copac, așa că de abia aștept această etapă. Îmi doresc să încep tot cu o victorie și în Seria Mondială Red Bull Cliff Diving și să continui apoi sezonul tot cu rezultate bune. Voi aborda totul pas cu pas și încep acest an într-o formă foarte bună și voi da tot ce am mai bun de fiecare dată”, a spus Cătălin Preda.  

Calendar Seria Mondială Red Bull Cliff Diving 2026

20-23 mai – Bali, Indonezia

5-6 iunie – St. Petersburg, Florida, Statele Unite

27 iunie – Copenhaga, Danemarca

31 iulie - 1 august – Mostar, Bosnia și Herțegovina

25-27 septembrie – Polignano a Mare, Italia

12-14 – Muscat, Oman*

*confirmarea finală depinde de evoluția situației din regiune

Atleți permanenți în 2026

FEMININ 

Kaylea Arnett USA

Molly Carlson CAN 

Nelli Chukanivska UKR

Lisa Faulkner USA

Rhiannan Iffland AUS

Simone Leathead CAN

Xantheia Pennisi AUS

Ginni van Katwijk NED

MASCULIN

David Colturi USA

Carlos Gimeno ESP

Gary Hunt FRA

James Lichtenstein USA

Jonathan Paredes MEX

Constantin Popovici ROU

Catalin Preda ROU

Oleksiy Prygorov UKR

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ucraina se pregătește pentru alegeri prezidențiale. Consilierul lui Volodimir Zelenski a anunțat când ar putea avea loc
Ucraina se pregătește pentru alegeri prezidențiale. Consilierul lui Volodimir Zelenski a anunțat când ar putea avea loc
ARTICOLE PE SUBIECT
Cătălin Preda, învingător la Fort Lauderdale. Ce loc a ocupat Constantin Popovici
Cătălin Preda, învingător la Fort Lauderdale. Ce loc a ocupat Constantin Popovici
România, reprezentată la cel mai înalt nivel într-un sport spectaculos: "Urmează un sezon intens"
România, reprezentată la cel mai înalt nivel într-un sport spectaculos: "Urmează un sezon intens"
Constantin Popovici și Cătălin Preda, pregătiți să lupte pentru titlu în noul sezon din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving. Calendar + Ce spun cei doi români
Constantin Popovici și Cătălin Preda, pregătiți să lupte pentru titlu în noul sezon din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving. Calendar + Ce spun cei doi români
Cel mai bun din Europa! Constantin Popovici a câștigat un premiu fabulos. Un alt român s-a aflat pe lista scurtă
Cel mai bun din Europa! Constantin Popovici a câștigat un premiu fabulos. Un alt român s-a aflat pe lista scurtă
Popovici și Preda, în cărți la etapa din Boston. Ce se întâmplă în ultima rundă din Red Bull Cliff Diving
Popovici și Preda, în cărți la etapa din Boston. Ce se întâmplă în ultima rundă din Red Bull Cliff Diving
Popovici duce România în lupta pentru titlu într-o disciplină extrem de grea. Cum arată clasamentul general după victoria din etapa de la Mostar
Popovici duce România în lupta pentru titlu într-o disciplină extrem de grea. Cum arată clasamentul general după victoria din etapa de la Mostar
ULTIMELE STIRI
Hansi Flick a luat decizia în cazul lui Rashford
Hansi Flick a luat decizia în cazul lui Rashford
Marius Lăcătuș, verdict după numirea lui Marius Baciu la FCSB: ”Își ia valiza și pleacă!”
Marius Lăcătuș, verdict după numirea lui Marius Baciu la FCSB: ”Își ia valiza și pleacă!”
Alex Mitriță, omul meciului! Două pase decisive și „remontada” de senzație în China
Alex Mitriță, omul meciului! Două pase decisive și „remontada” de senzație în China
Decizie radicală luată de Ioan Varga, după anunțul făcut de Daniel Pancu
Decizie radicală luată de Ioan Varga, după anunțul făcut de Daniel Pancu
Freiburg - Aston Villa, ora 22:00, LIVE TEXT. Unai Emery, cu ochii pe un nou trofeu Europa League
Freiburg - Aston Villa, ora 22:00, LIVE TEXT. Unai Emery, cu ochii pe un nou trofeu Europa League
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali, în fața celei mai spectaculoase mutări a anului: FCSB, pe cale să-și recupereze starul pierdut

Gigi Becali, în fața celei mai spectaculoase mutări a anului: FCSB, pe cale să-și recupereze starul pierdut

Lista neagră a lui Mourinho: Real dă afară 9 jucători!

Lista neagră a lui Mourinho: Real dă afară 9 jucători!

Pep Guardiola a felicitat-o pe Arsenal după ce ”tunarii” au câștigat titlul, apoi a făcut anunțul despre viitorul său

Pep Guardiola a felicitat-o pe Arsenal după ce ”tunarii” au câștigat titlul, apoi a făcut anunțul despre viitorul său

Caz bizar: șahistul iranian, Alireza Firouzja, pleacă din România dintr-un motiv incredibil!

Caz bizar: șahistul iranian, Alireza Firouzja, pleacă din România dintr-un motiv incredibil!

”Sunt mare fan!” Urmează transferul carierei pentru Dennis Man?!

”Sunt mare fan!” Urmează transferul carierei pentru Dennis Man?!

CALCULE | Condiția pe care trebuie să o îndeplinească Tottenham, după eșecul cu Chelsea, pentru a se salva de la retrogradare

CALCULE | Condiția pe care trebuie să o îndeplinească Tottenham, după eșecul cu Chelsea, pentru a se salva de la retrogradare



Recomandarile redactiei
Marius Lăcătuș, verdict după numirea lui Marius Baciu la FCSB: ”Își ia valiza și pleacă!”
Marius Lăcătuș, verdict după numirea lui Marius Baciu la FCSB: ”Își ia valiza și pleacă!”
Decizie radicală luată de Ioan Varga, după anunțul făcut de Daniel Pancu
Decizie radicală luată de Ioan Varga, după anunțul făcut de Daniel Pancu
Sergio Ramos blochează transferul unui internațional român
Sergio Ramos blochează transferul unui internațional român
Marius Baciu, șocat de jucătorul lui FCSB: ”M-am speriat!”
Marius Baciu, șocat de jucătorul lui FCSB: ”M-am speriat!”
Alex Mitriță, omul meciului! Două pase decisive și „remontada” de senzație în China
Alex Mitriță, omul meciului! Două pase decisive și „remontada” de senzație în China
Alte subiecte de interes
A ratat o săritură, iar arbitrii nu au avut milă de ea! Britanicii au izbucnit după nota umilitoare pe care a primit-o
A ratat o săritură, iar arbitrii nu au avut milă de ea! Britanicii au izbucnit după nota umilitoare pe care a primit-o
Săritorii români luptă din nou pentru aur în sezonul aniversar din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving. Program și participanți
Săritorii români luptă din nou pentru aur în sezonul aniversar din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving. Program și participanți
Constantin Popovici a devenit vicecampion în Seria Mondială Red Bull Cliff Diving
Constantin Popovici a devenit vicecampion în Seria Mondială Red Bull Cliff Diving
Constantin Popovici își păstrează șansele la titlu în Seria Mondială Red Bull Cliff Diving și după etapa din Antalya
Constantin Popovici își păstrează șansele la titlu în Seria Mondială Red Bull Cliff Diving și după etapa din Antalya
Ce au făcut românii în etapa din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving
Ce au făcut românii în etapa din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving
Aur pentru Constantin Popovici și cea mai bună săritură pentru Cătălin Preda în prima etapă din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving
Aur pentru Constantin Popovici și cea mai bună săritură pentru Cătălin Preda în prima etapă din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving 
CITESTE SI
Cher a împlinit 80 de ani. Cum arată acum vedeta care are un iubit cu 40 de ani mai tânăr. Are o dietă specială

stirileprotv Cher a împlinit 80 de ani. Cum arată acum vedeta care are un iubit cu 40 de ani mai tânăr. Are o dietă specială

Artist celebru, surprins la Paris alături de cele trei iubite: „Cei mai mulți pot doar să viseze la un astfel de tip de iubire"

protv Artist celebru, surprins la Paris alături de cele trei iubite: „Cei mai mulți pot doar să viseze la un astfel de tip de iubire"

Româncele căutate după prăbușirea unei case în Germania erau în prima lor zi de vacanță. Cum a scăpat soțul uneia dintre ele

stirileprotv Româncele căutate după prăbușirea unei case în Germania erau în prima lor zi de vacanță. Cum a scăpat soțul uneia dintre ele

Mugur Isărescu: „În vară dispare cocoașa” însă inflația anuală poate atinge 11% până atunci. Când va coborî la 6%

stirileprotv Mugur Isărescu: „În vară dispare cocoașa” însă inflația anuală poate atinge 11% până atunci. Când va coborî la 6%

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!