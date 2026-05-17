Ultima etapă din Ligue 1 ACUM pe VOYO! Aflăm echipele care se califică direct în Champions League

Craiova - ”U” Cluj 5-0 | Oltenii au câștigat titlul în Superliga în mare stil! Echipa lui Bergodi, demolată pe „Ion Oblemenco”

Gabi Balint își scoate pălăria după ce titlul a ajuns la Craiova: "Au jucat ca leii"

Universitatea Craiova a învins-o cu 5-0 pe „U” Cluj, în etapa a noua din play-off, și a devenit noua campioană a României după un succes de senzație.

Distribuția echipelor românești în următorul sezon al cupelor europene

Succesul categoric însă a stabilit cu exactitate și cum ne vor reprezenta în cupele europene primele trei clasate, singurul mister rămânând verdictul legat de câștigătoarea de la baraj.

Universitatea Craiova a ajuns la 49 de puncte și va evolua, în stagiunea viitoare, în turul I preliminar din Champions League.

„U” Cluj a rămas pe locul 2 în Superligă cu 45 de puncte și va participa în turul I preliminar din Europa League. Cum oltenii și-au adjudecat Cupa României împotriva „șepcilor roșii”, beneficiile europene au fost transferate automat către ocupanta poziției secunde.

CFR Cluj (locul 3) are 42 de puncte, însă nu își mai poate depăși rivala concitadină în clasament, deoarece este singura echipă din play-off care a beneficiat de rotunjirea punctajului la finalul sezonului regular. „Feroviarii” vor participa în turul II preliminar al Conference League.

Dinamo, cu emoții doar pentru baraj

Și Dinamo cu 38 de puncte nu are emoții pentru locul 4. „Câinii” așteaptă să își afle adversara dintre FCSB și FC Botoșani pentru barajul ce asigură prezență în turul II preliminar al Conference League.

Doar Rapid (33 de puncte) și FC Argeș (31) se vor mai lupta în etapa a 10-a pentru a evita ultimul loc din play-off.

Etapa a 10-a din Superliga României programează, sâmbătă, 23 mai, de la ora 18:00, următoarele meciuri: „U” Cluj - Dinamo, CFR Cluj - FC Argeș, Rapid - Universitatea Craiova.