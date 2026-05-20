Marius Lăcătuș, verdict după numirea lui Marius Baciu la FCSB: ”Își ia valiza și pleacă!”

Marius Lăcătuș, verdict după numirea lui Marius Baciu la FCSB: ”Își ia valiza și pleacă!” Superliga Lacatus
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Marius Lăcătuș a fost coleg la Steaua cu Marius Baciu, iar fostul mare fotbalist a vorbit despre faptul că acesta a devenit noul antrenor al lui FCSB. 

TAGS:
Marius BaciuMarius LacatusFCSBGigi Becali
Din articol

Lăcătuș a avut cuvinte de laudă la adresa noului antrenor al roș-albaștrilor. Lăcătuș crede că Marius Baciu și-a dorit să reintre în antrenorat și profită de ocazia apărută pentru a-și deschide niște portițe. 

Marius Lăcătuș: ”Dacă i se impută ceva, eu sunt sigur că își ia valiza și pleacă!”

  • Baciu echipa becali
×
Baciu echipa becali
Baciu becali
ÎNAPOI LA ARTICOL

Întrebat dacă Baciu va accepta toate ”ordinele” venite din partea lui Gigi Becali, Lăcătuș a transmis că, în opinia sa, tehnicianul nu este genul care să stea ”cu capul plecat”, iar în condițiile în care patronul de la FCSB va întrece măsura, va pleca de la gruparea roș-albastră.

E un băiat în banca lui, liniștit, serios. În grupul nostru, ne-a demonstrat întotdeauna că e alături de grup. Ce are de pierdut? Cum a zis și el, nu mai antrenează de o perioadă pentru că nu și-a dorit. I s-a ivit această oportunitate, poate pleacă cu gândul ăsta la drum, să reintre în circuit și să aibă posibilitatea ori să continue cu FCSB, ori să plece mai departe pe unde a mai fost, prin Arabia Saudită. Poate s-a gândit că i se deschide o poartă. 

Nu este genul de om care, dacă i se va impune ceva, să plece capul și să continue sau, dacă nu va ține cont de ceea ce va spune Gigi, să rămână în continuare. Dacă i se impută ceva, eu sunt sigur că își ia valiza și pleacă”, a spus Lăcătuș la Digi Sport.

Marius Baciu: ”Poate Gigi Becali o să facă echipa cu mine!”

La prima sa conferință de presă în calitate de antrenor al lui FCSB, Marius Baciu a fost întrebat de către reporterii prezenți dacă va face echipa alături de Gigi Becali, având în vedere faptul că patronul roș-albaștrilor stabilește de fiecare dată primul 11.

Nu știu, poate Gigi Becali o să facă echipa cu mine. O să vedem cum va fi! Am niște discuții, mai ales pentru meciul ăsta vreau să mă ajute toată lumea. Mi s-a promit susținere totală, de data asta am eu nevoie de ei foarte mult, poate la un moment dat nu mai vreau, am nevoie de toți la meciul ăsta, sincer.. ”, a spus Marius Baciu.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ucraina se pregătește pentru alegeri prezidențiale. Consilierul lui Volodimir Zelenski a anunțat când ar putea avea loc
Ucraina se pregătește pentru alegeri prezidențiale. Consilierul lui Volodimir Zelenski a anunțat când ar putea avea loc
ULTIMELE STIRI
Mission Impossible? Ce „balauri” ar putea întâlni România în preliminariile EURO după noul sistem UEFA
Mission Impossible? Ce „balauri” ar putea întâlni România în preliminariile EURO după noul sistem UEFA
Freiburg - Aston Villa, de la 22:00 pe Sport.ro. Unai Emery, cu ochii pe un nou trofeu Europa League. Echipele de start
Freiburg - Aston Villa, de la 22:00 pe Sport.ro. Unai Emery, cu ochii pe un nou trofeu Europa League. Echipele de start
Nume surpriză pentru banca lui CFR Cluj dacă Pancu pleacă la Rapid! Ioan Varga: ”Am vorbit cu el!”
Nume surpriză pentru banca lui CFR Cluj dacă Pancu pleacă la Rapid! Ioan Varga: ”Am vorbit cu el!”
Ea este femeia din spatele titlului câștigat de Arsenal: ”Nu depinde doar de el!”
Ea este femeia din spatele titlului câștigat de Arsenal: ”Nu depinde doar de el!”
Real Madrid poate deturna un superstar din drumul către Barcelona!
Real Madrid poate deturna un superstar din drumul către Barcelona!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali, în fața celei mai spectaculoase mutări a anului: FCSB, pe cale să-și recupereze starul pierdut

Gigi Becali, în fața celei mai spectaculoase mutări a anului: FCSB, pe cale să-și recupereze starul pierdut

Lista neagră a lui Mourinho: Real dă afară 9 jucători!

Lista neagră a lui Mourinho: Real dă afară 9 jucători!

Pep Guardiola a felicitat-o pe Arsenal după ce ”tunarii” au câștigat titlul, apoi a făcut anunțul despre viitorul său

Pep Guardiola a felicitat-o pe Arsenal după ce ”tunarii” au câștigat titlul, apoi a făcut anunțul despre viitorul său

Caz bizar: șahistul iranian, Alireza Firouzja, pleacă din România dintr-un motiv incredibil!

Caz bizar: șahistul iranian, Alireza Firouzja, pleacă din România dintr-un motiv incredibil!

CALCULE | Condiția pe care trebuie să o îndeplinească Tottenham, după eșecul cu Chelsea, pentru a se salva de la retrogradare

CALCULE | Condiția pe care trebuie să o îndeplinească Tottenham, după eșecul cu Chelsea, pentru a se salva de la retrogradare

Valeriu Iftime înțeapă un club din Superliga: ”Are fotbaliști buni, dar sunt lăutari acum! Mă bat dacă le pun o lăutărească”

Valeriu Iftime înțeapă un club din Superliga: ”Are fotbaliști buni, dar sunt lăutari acum! Mă bat dacă le pun o lăutărească”



Recomandarile redactiei
Nume surpriză pentru banca lui CFR Cluj dacă Pancu pleacă la Rapid! Ioan Varga: ”Am vorbit cu el!”
Nume surpriză pentru banca lui CFR Cluj dacă Pancu pleacă la Rapid! Ioan Varga: ”Am vorbit cu el!”
Mission Impossible? Ce „balauri” ar putea întâlni România în preliminariile EURO după noul sistem UEFA
Mission Impossible? Ce „balauri” ar putea întâlni România în preliminariile EURO după noul sistem UEFA
Ea este femeia din spatele titlului câștigat de Arsenal: ”Nu depinde doar de el!”
Ea este femeia din spatele titlului câștigat de Arsenal: ”Nu depinde doar de el!”
Ofertă din Italia pentru Vasile Mogoș!
Ofertă din Italia pentru Vasile Mogoș!
Sergio Ramos blochează transferul unui internațional român
Sergio Ramos blochează transferul unui internațional român
Alte subiecte de interes
A fost sau nu penalty pentru FCSB? Experții au căzut de acord după meciul cu Unirea Slobozia
A fost sau nu penalty pentru FCSB? Experții au căzut de acord după meciul cu Unirea Slobozia
Replică pentru Alin Stoica: ”Văd o răutate, o frustrare”
Replică pentru Alin Stoica: ”Văd o răutate, o frustrare”
Marius Lăcătuș: ”El mi-aș dori să fie selecționer”
Marius Lăcătuș: ”El mi-aș dori să fie selecționer”
De ce l-a lăudat Marius Lăcătuș pe Edi Iordănescu și ce fotbalist l-a impresionat după România - Ucraina 3-0
De ce l-a lăudat Marius Lăcătuș pe Edi Iordănescu și ce fotbalist l-a impresionat după România - Ucraina 3-0 
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
CITESTE SI
Cher a împlinit 80 de ani. Cum arată acum vedeta care are un iubit cu 40 de ani mai tânăr. Are o dietă specială

stirileprotv Cher a împlinit 80 de ani. Cum arată acum vedeta care are un iubit cu 40 de ani mai tânăr. Are o dietă specială

Artist celebru, surprins la Paris alături de cele trei iubite: „Cei mai mulți pot doar să viseze la un astfel de tip de iubire"

protv Artist celebru, surprins la Paris alături de cele trei iubite: „Cei mai mulți pot doar să viseze la un astfel de tip de iubire"

Româncele căutate după prăbușirea unei case în Germania erau în prima lor zi de vacanță. Cum a scăpat soțul uneia dintre ele

stirileprotv Româncele căutate după prăbușirea unei case în Germania erau în prima lor zi de vacanță. Cum a scăpat soțul uneia dintre ele

Mugur Isărescu: „În vară dispare cocoașa” însă inflația anuală poate atinge 11% până atunci. Când va coborî la 6%

stirileprotv Mugur Isărescu: „În vară dispare cocoașa” însă inflația anuală poate atinge 11% până atunci. Când va coborî la 6%

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!