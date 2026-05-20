Marius Lăcătuș, verdict după numirea lui Marius Baciu la FCSB: ”Își ia valiza și pleacă!”

Întrebat dacă Baciu va accepta toate ”ordinele” venite din partea lui Gigi Becali, Lăcătuș a transmis că, în opinia sa, tehnicianul nu este genul care să stea ”cu capul plecat”, iar în condițiile în care patronul de la FCSB va întrece măsura, va pleca de la gruparea roș-albastră.

”E un băiat în banca lui, liniștit, serios. În grupul nostru, ne-a demonstrat întotdeauna că e alături de grup. Ce are de pierdut? Cum a zis și el, nu mai antrenează de o perioadă pentru că nu și-a dorit. I s-a ivit această oportunitate, poate pleacă cu gândul ăsta la drum, să reintre în circuit și să aibă posibilitatea ori să continue cu FCSB, ori să plece mai departe pe unde a mai fost, prin Arabia Saudită. Poate s-a gândit că i se deschide o poartă.

Nu este genul de om care, dacă i se va impune ceva, să plece capul și să continue sau, dacă nu va ține cont de ceea ce va spune Gigi, să rămână în continuare. Dacă i se impută ceva, eu sunt sigur că își ia valiza și pleacă”, a spus Lăcătuș la Digi Sport.

Marius Baciu: ”Poate Gigi Becali o să facă echipa cu mine!”

La prima sa conferință de presă în calitate de antrenor al lui FCSB, Marius Baciu a fost întrebat de către reporterii prezenți dacă va face echipa alături de Gigi Becali, având în vedere faptul că patronul roș-albaștrilor stabilește de fiecare dată primul 11.

”Nu știu, poate Gigi Becali o să facă echipa cu mine. O să vedem cum va fi! Am niște discuții, mai ales pentru meciul ăsta vreau să mă ajute toată lumea. Mi s-a promit susținere totală, de data asta am eu nevoie de ei foarte mult, poate la un moment dat nu mai vreau, am nevoie de toți la meciul ăsta, sincer.. ”, a spus Marius Baciu.