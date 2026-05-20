Mijlocașul român a fost decisiv pentru Zhejiang Professional în victoria clară, scor 4-1, contra celor de la Shandong Taishan, în etapa a 13-a.

Românul a oferit două pase decisive și a fost implicat direct în revenirea spectaculoasă a echipei sale, care a întors scorul și a dominat autoritar meciul.

Două pase decisive pentru Mitriță

Mitriță a contribuit la golurile marcate de Di Gao (minutul 64, pentru 2-1) și Qianglong Tao (minutul 90+5, pentru 4-1).

Pentru evoluția sa, mijlocașul român a fost notat cu 8,9 de specialiștii Flashscore, fiind considerat cel mai bun jucător de pe teren.

Mitriță a jucat integral meciul și a avut o contribuție consistentă atât în faza de construcție, cât și în atac. A încheiat partida cu 64 de atingeri, 23 de pase reușite și cinci pase decisive către acțiuni periculoase.

De asemenea, a creat o ocazie mare de gol și a avut un procent bun în dueluri, câștigând 10 din 16 confruntări directe.

În acest sezon, Alexandru Mitriță a adunat 8 meciuri în campionat, în care a marcat două goluri și a oferit șase pase decisive, fiind unul dintre cei mai importanți jucători ai lui Zhejiang.

Formația chineză ocupă locul 6 în clasament, cu 14 puncte după 13 etape, după un start de sezon complicat, marcat și de o penalizare de 5 puncte.