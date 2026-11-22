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Pauza dedicată echipelor naționale a ajuns la final, iar competițiile importante de pe continent s-au reluat. În acest caz se află și SuperLiga, competiție în care a avut loc deja meciul dintre Dinamo și Petrolul.

Ioan Andone, discurs fără perdea după o nouă înfrângere pentru Dinamo

Deși era favorită la victorie, Dinamo a cedat la limită în fața rivalei din Ploiești. Petrolul s-a impus grație reușitei lui N'Lundulu, din prelungirile primului act. Este al doilea meci consecutiv pierdut de formația pregătită de Nuno Campos, care riscă să pice chiar pe treapta a 3-a a podiumului în această etapă.

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În matinalul de duminică, 22 noiembrie, Andrei Grecu a purtat un dialog cu Ioan Andone.

Fostul manager al clubului din Ștefan cel Mare a mărturisit că nu a fost surprins de rezultat, în condițiile în care Petrolul este o echipă solidă în acest sezon.

Ioan Andone a amintit de ineficiența din fața porții a lui Dinamo, dar și de faza penalty-ului dictat după analiza VAR, despre care spune că a fost una clară.

„Nu, nu. Nu sunt surprins pentru că Petrolul le-a făcut probleme și în prima etapă. S-au întâlnit două echipe din play-off. Am văzut și tactica, cum s-a jucat. Dinamo a pierdut pe mâna ei. Șanse de gol au avut destul de multe, dar până la urmă fotbalul se joacă pe goluri.

A fost penalty acolo, nu poate contesta nimeni. La Irimia a fost penalty, nu se poate contesta. Dar și Dinamo a avut niște intervenții acolo. Nu știu ce caută acest arbitru fără experiență acolo. Urât se vede să întrerupi meciul 20 de minute, foarte urât! Când e o decizie, se vedea clar: alunecare din spate, ia și mingea, și picioarele jucătorului de la Petrolul. Ce îi mai trebuia atâta VAR-ului? Deci nu au ce căuta la derby-urile astea arbitrii fără experiență! Derby-uri care hotărăsc soarta unor echipe ce intră sau nu intră în play-off ori în cupele europene”, a declarat Ioan Andone, la VOYO SPORT LIVE.