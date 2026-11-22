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Pauza dedicată echipelor naționale a ajuns la final, iar competițiile importante de pe continent s-au reluat. În acest caz se află și SuperLiga, competiție în care a avut loc deja meciul dintre Dinamo și Petrolul.

Bogdan Lobonț știe greșeala lui Dinamo din 0-1 cu Petrolul

Deși era favorită la victorie, Dinamo a cedat la limită în fața rivalei din Ploiești. Petrolul s-a impus grație reușitei lui N'Lundulu, din prelungirile primului act.

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În matinalul de duminică, 22 noiembrie, Andrei Grecu i-a avut în platou pe Robert Niță și Bogdan Lobonț.

Întrebat despre înfrângerea lui Dinamo, Bogdan Lobonț a expus că rezultatul este surprinzător, în contextul ocaziilor mari ratate de elevii lui Nuno Campos.

Expertul VOYO a identificat și problema meciului disputat la Slobozia: eficiența din fața porții. Mai exact, Dinamo nu a reușit să cadreze ocaziile de gol, iar acest lucru a contat decisiv în economia partidei.

„Meciul de aseară a fost sub controlul lui Dinamo. Dacă după primele 15 minute scorul era 2-2, nu era o surpriză pentru nimeni. Dinamo a fost în control, a avut 19 șuturi la poartă, dar doar două cadrate. Asta spune foarte mult despre precizia de la finalizare.

Dinamo, mai ales în a doua repriză, a fost în control total. Au fost cele două episoade în prima repriză, când meciul s-a oprit din cauza torțelor fanilor de la Petrolul. Prima repriză a fost echilibrată”, a declarat Bogdan Lobonț, la VOYO SPORT LIVE.