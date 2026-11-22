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Pauza dedicată echipelor naționale a ajuns la final, iar competițiile importante de pe continent s-au reluat. În acest caz se află și SuperLiga, competiție în care a avut loc deja meciul dintre Dinamo și Petrolul.

Robert Niță, convins după Dinamo - Petrolul

Deși era favorită la victorie, Dinamo a cedat la limită în fața rivalei din Ploiești. Petrolul s-a impus grație reușitei lui N'Lundulu și astfel că a ajuns la 30 de puncte acumulate în primele 16 etape.

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În matinalul de duminică, 22 noiembrie, Andrei Grecu i-a avut în platou pe Robert Niță și Bogdan Lobonț.

Întrebat despre înfrângerea lui Dinamo, Robert Niță, noul oficial de la Rapid, a expus că nu e întâmplător că Petrolul a adunat atâtea puncte în primele 16 etape din SuperLiga.

Expertul VOYO susține că nu poate fi vorba despre o inerție, în condițiile în care Ricardo Sousa a prestat o treabă excelentă de la instalarea sa pe banca tehnică.

„Inerția ca inerția, dar sunt 16 meciuri deja! Ok, te duci din inerție 3-5 meciuri, doar că reușește să câștige 6 puncte în fața unei echipe care are gânduri să câștige campionatul.

E o echipă cu un antrenor nou, care nu avea un lot stabil în perioada de vară, are probleme financiare destul de mari, e în insolvență. Sunt niște condiții de muncă destul de grele. Uite totuși că vine un antrenor străin și apar rezultatele. Nu putem vorbi despre o întâmplare sau de inerție când se întâmpla asta preț de 16 meciuri”, a declarat Robert Niță, la VOYO SPORT LIVE.