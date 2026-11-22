Vestea dispariției fostului mare atacant a provocat reacții în fotbalul românesc, iar CSM Reșița, club pentru care a evoluat atât ca jucător, cât și „secund” și antrenor principal, i-a dedicat un mesaj de adio.

În returul sezonului 1972-1973, Dudu Georgescu a îmbrăcat tricoul formației din Valea Domanului. A disputat 12 partide și a marcat de șapte ori.

Comunicatul publicat de CSM Reșita după moartea lui Dudu Georgescu

„Fotbalul românesc a pierdut una dintre figurile sale emblematice. Dudu Georgescu, unul dintre cei mai mari atacanți din istoria fotbalului românesc, s-a stins din viață la vârsta de 76 de ani.

Pentru familia CSM Reșița, numele Dudu Georgescu are o semnificație aparte.

În returul sezonului 1972–1973, acesta a îmbrăcat tricoul rossoner, evoluând în 12 partide și marcând 7 goluri pentru formația din Valea Domanului.

Un moment rămas în istoria fotbalului reșițean este victoria cu 4-1 în fața lui Dinamo București, meci în care Dudu Georgescu a marcat de două ori. Evoluțiile sale de la Reșița au atras atenția formației bucureștene, transferul la Dinamo reprezentând începutul unei cariere extraordinare.

Ulterior, avea să devină unul dintre cei mai prolifici atacanți ai României, câștigând de două ori Gheata de Aur a Europei, în 1975 și 1977, fiind de patru ori golgheter al campionatului României și marcând 252 de goluri în prima ligă, record care îl consacră drept cel mai bun marcator din istoria campionatului nostru.

Legătura sa cu Reșița nu s-a oprit însă odată cu încheierea carierei de jucător. Dudu Georgescu a revenit la CSM Reșița și în postura de antrenor, activând atât ca antrenor secund, cât și ca antrenor principal, contribuind la viața fotbalistică a clubului nostru.

Astăzi, ne despărțim cu tristețe de un mare fotbalist, un antrenor și un om care a făcut parte din povestea CSM Reșița.

Transmitem sincere condoleanțe familiei îndurerate, prietenilor și tuturor celor care l-au cunoscut și apreciat.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Odihnește-te în pace, Dudu Georgescu!”, a transmis CSM Reșita pe Facebook.

Dudu Georgescu a câștigat de două ori Gheata de Aur a Europei, în 1975 și 1977, și a marcat 252 de goluri în prima ligă din România, record absolut al competiției.