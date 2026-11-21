Cu toate acestea, Laurențiu Reghecampf a întocmit propria listă de priorități și a transmis-o oficialilor clubului. Potrivit Fanatik , „ Reghecampf” își dorește variante noi pe patru posturi: fundaș central, fundaș dreapta, atacant lateral și vârf.

Roș-albaștrii au bătut palma deja cu Petru Popescu , un atacant în vârstă de 24 de ani din Republica Moldova. Jucătorul de la Petrocub Hîncești a semnat cu echipa bucureșteană la dorința patronului, iar suma de transfer se ridică la 250.000 de euro.

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Schimbări în defensivă și în atac

Mutările din această iarnă vor influența direct și plecările din lotul roș-albaștrilor. Aducerea lui Petru Popescu nu va fi singura achiziție pentru compartimentul ofensiv, în condițiile în care Arnold Garita urmează să se despartă de FCSB.

Cererea lui Reghecampf pentru un nou fundaș central apare în contextul în care FCSB dispune în prezent de șase jucători pe această poziție. În lotul actual se regăsesc Duarte, Batubinsika, Mihai Popescu, Siyabonga Ngezana, Dawa și Dăncuș.

Pentru a face loc unei noi achiziții în centrul apărării, conducerea clubului ar urma să renunțe la doi dintre stoperii aflați acum sub contract. În același timp, tehnicianul așteaptă și revenirea lui Mihai Popescu și a lui Siyabonga Ngezana, ambii recuperându-se după accidentări.