De două ori câștigător al Ghetei de Aur, golgheterul absolut al campionatului și unul dintre cei mai mari jucători din istoria lui Dinamo, fostul atacant și-a petrecut ultimii ani în Canada, într-un apartament închiriat.

Imediat după vestea tragică, Sport.ro a luat legătura cu Silviu Lung, fostul mare portar al echipei naționale, care a rememorat calitățile celui care i-a fost adversar în campionat și coleg la prima reprezentativă.

Procedeul cu care Dudu Georgescu băga spaima în adversari: „Era excepțional!”

Lung a dezvăluit care era procedeul prin care Dudu Georgescu le crea probleme portarilor adverși: lovitura de cap. Dudu Georgescu se remarca prin detentă și precizie, calități care îl făceau deosebit în jocul aerian.

„A fost un tip foarte profesionist și mereu cu zâmbetul pe buze. Era un jucător foarte bun, iar lovitura lui de cap era excepțională. Detenta, precizia loviturilor... era foarte bun la loviturile de cap”, a povestit Silviu Lung pentru Sport.ro.