După partida cu Oțelul Galați din etapa a 16-a, „Șumi” lăsase de înțeles că va încheia colaborarea cu clubul, însă a revenit asupra deciziei, potrivit Fanatik : „Nu plec de la CFR Cluj în momentul de față… Azi am venit la stadion, am vorbit cu Marian, cu Cipri (Deac). Nu se pune problema ca eu să plec de la CFR Cluj în momentul de față. Dacă asta e întrebarea, eu vă spun: Șumudică continuă la CFR Cluj” .

De ce a vrut Marius Șumudică să plece din Gruia

Antrenorul a explicat că a fost nemulțumit după seria de trei rezultate de egalitate cu Dinamo, Universitatea Craiova și Petrolul și de jocul slab (în ciuda victorie) cu Oțelul Galați (3-2). Șumudică a precizat că a încercat să provoace o reacție în vestiar, simțind că fotbaliștii nu mai erau conectați la obiectivele echipei.

„Eram 50-50% să stau sau să plec. Vorbisem acasă, știam ce se întâmplă. Vreau să vă spun că am simțit toată săptămâna jucătorii deconectați. I-am văzut că nu sunt concentrați. Eu i-am simțit, după cele 3 rezultate: egal cu Dinamo, egal cu U Craiova, egal la Petrolul, simțeam că ei credeau că și-au atins limitele și nu pot trece în cealaltă parte. Am încercat să-i trezesc. Am creat un șoc la echipă înainte de meci. Noi, la CFR, am creat o echipă peste noapte. De fapt, într-o zi. Am luat ce am putut, ce am găsit. Consider că sunt niște rezultate extraordinare, le-am spus că mă voi gândi, dar în mare parte problemele personale sunt mai importante”, a spus Șumudică.

Tehnicianul din Gruia a dezvălui că a decis să rămână la echipă după ce zece jucători au mers în biroul său după ultimul meci pentru a-i cere să rămână alături de grup.

„Am stat, m-am gândit și noaptea trecută, și am hotărât să continui. Am avut o discuție cu conducerea clubului. Le-am spus despre ce este vorba, m-au înțeles și am decis să mergem mai departe. 10 jucători au intrat la mine în birou după meci și mi-au spus că nu se poate, după tot ce am clădit împreună. Am fost extrem de impresionat. Cel mai mult a contat discuția mea cu Marian Copilu. În afară de președintele clubului, acesta este prietenul meu”, a adăugat antrenorul clujenilor.