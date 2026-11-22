Din postura de nou-promovată, Corvinul a reușit rezultate importante în SuperLiga, fiind unul dintre cluburile care au impresionat în actualul sezon.

Când va fi gata „bijuteria” de 54 de milioane de euro

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În matinalul de duminică, 22 noiembrie, Andrei Grecu a purtat un dialog cu Florin Maxim.

Printre subiectele abordate a fost și construirea noului stadion. Florin Maxim a mărturisit că și-ar dori să antreneze pe noua arenă din orașul Hunedoara.

Lucrările de demolare au fost demarate, iar construcția va avea un preț de 54 de milioane de euro. Tehnicianul nou-promovatei a dezvăluit că înțelegerea sa cu echipa este scadentă în 2029, iar, dacă totul va merge conform planului, stadionul va fi gata în aproximativ 22 de luni.

„Mi-aș dori să antrenez pe noua arenă de la Hunedoara. Am un contract în derulare, nu am niciun motiv să părăsesc echipa. Cel puțin așa e acum, când am rezultate. La fotbal doar rezultatele te țin pe loc. Eu am contract până în 2029.

(n.r. - Stadionul va fi gata până atunci?) Așa am auzit de la domnul primar. El e demolat, tribunele sunt jos. Din ce am înțeles, din ianuarie cel târziu se vor apuca de construcție. Va dura undeva la 22 de luni. Vine din prefabricate, timpul se pierde cu fundația și parcarea subterană”, a declarat Florin Maxim, la VOYO SPORT LIVE.