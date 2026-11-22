Cu toate acestea, fanii “diavolilor” speră într-o revenire rapidă a echipei după venirea lui Mauricio Pochettino, fostul selecționer al SUA pe banca tehnică. Cu o victorie azi, United ar ieși din zona retrogradării.

De partea cealaltă, gazdele de azi sunt la doar 4 puncte de locul 2, ocupat acum de Brighton.

Echipe probabile:

Liverpool: Alisson - Araujo-Jacquet-Virgil van Dijk-Milos Kerkez-Mac Allister-Szoboszlai-Florian Wirtz-Gakpo-Barcola-Isak

Man. United: Lammens -Yoro - Maguire -Lisandro Martinez -Luke Shaw -Mainoo - Tielemans -Bruno Fernandes - Mbeumo - Cunha - Zirkzee

Casele de pariuri merg pe mâna echipei gazdă, dar cu moderație, pentru că într-un derby, orice este posibil.

Liverpool - 1.78

Egal - 4.25

United - 4.50

Ambele echipe marchează - 1.53

Manchester United a câștigat ultimele două meciuri împotriva lui Liverpool, 3-2, respectiv, 2-1.

Cele două cluburi sunt cele mai titrate din Albion, cu 20 de titluri fiecare.

“Cormoranii” vin după o victorie pe terenul celor de la Crystal Palace, 3-1.

United a reușit un 4-4 spectaculos pe propriul teren cu Aston Villa.

Iraola nu îi are la dispoziție pe Ekitikhe și pe Connor Bradley, i-ar Pochettino nu se poate baza pe Sesko și Ugarte.

Samuel Barrott va conduce partida, arbitru care acordă în medie 3,77 cartonașe galbene, și 0,05 roșii.

Sugestia Sport.ro:

Ambele echipe marchează