Invitat la podcastul Mundialito, jurnalistul Paolo Bargiggia a fost rugat să caracterizeze antrenorii din Serie A printr-un singur cuvânt. Pentru tehnicianul român, verdictul a fost scurt: „Excelent!”.

Bargiggia a oferit și alte descrieri pentru tehnicienii din Italia. Cesc Fabregas a fost „fundamental”, Massimiliano Allegri „inutil”, Maurizio Sarri „învechit”, iar Gennaro Gattuso „admirabil”.

Chivu traversează o perioadă bună la Inter, unde a ajuns în vara lui 2025. În primul sezon pe banca formației milaneze, românul a câștigat campionatul și Cupa Italiei. Până acum, a condus echipa în 73 de partide și are o medie de 2,14 puncte pe meci.

Inter poate urca pe locul secund în Serie A

Inter are parte de un test important în această seară, pe terenul Atalantei, de la ora 21:45. „Nerazzurrii” ocupă locul #3, cu 28 de puncte, la două în spatele Romei și la patru de liderul Lazio, dar au un meci mai puțin disputat.

O victorie ar duce echipa lui Chivu pe poziția secundă, la un singur punct de primul loc.