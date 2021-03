Octavian Popescu, laudat de jurnalistii din Spania! "O mare promisiune a tarii din Carpati!" Ce scriu despre 'bijuteria' de 18 ani de la FCSB

Aflat la primul sezon la seniori, tanarul jucator al FCSB-ului a atras atentia tuturor.

Convocat in premiera la nationala U21 pentru Campionatul European, Octavian Popescu a fost analizat de specialistii de la Marca, care l-au inclus intr-un top al celor mai interesanti 10 jucatori care pot 'exploda' la EURO.

Cu toate ca talentul i-a fost evidentiat inca de cand era junior, Octavian Popescu n-a fost chemat niciodata la vreo echipa nationala. Insa Octavian Popescu l-a impresionat pe Adi Mutu, care a decis sa-l includa in lotul pentru Campionatul European de Tineret.

"Tanarul din Romania inca nu are reputatia colegilor sai Radu Dragusin si Andrei Vlad. Nici macar a absentilor Valentin Mihaila si Dennis Man. Totusi, extrema FCSB-ului de doar 18 ani este deja considerat o mare promisiune a tarii din Carpati. In asa fel incat Gigi Becali i-a pus o clauza de 100 de milioane de euro:

'Este un tanar diferit de ceea ce avem in acest moment in Romania. De la generatia mea, cu Hagi, nu am mai vazut o asemenea lejeritate si profunzime in joc, dar si la ultima pasa', a subliniat fostul international Dorinel Munteanu. Popescu, desi este dreptaci, prefera sa joace in banda stanga.

Fragilitatea fizica pe care o avea la juniori a disparut si, pe langa faptul ca este destul de priceput la dribling, sta foarte bine pe picioare", au notat cei de la Marca.

Ceilalti jucatori despre care Marca scrie ca merita sa fie urmariti sunt Aurelien Tchouameni (Franta, AS Monaco), Sven Botman (Olanda, Lille), Fyodor Chalov (Rusia, TSKA Moscova), Nikola Moro (Croatia, Dinamo Moscova), Gianluca Scamacca (Italia, Genoa), Max Aarons (Anglia, Norwich City), Brian Brobbey (Olanda), Francisco Conceiçao (Portugalia. FC Porto) si Youssoufa Moukoko (Germania, Borussia Dortmund).