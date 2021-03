"Cu Steaua a fost doar numarul de el!" Critici DURE la adresa lui Octavian Popescu dupa ultimele prestatii: "Nu a mai jucat nimic!" 

Octavian Popescu (18 ani) a impresionat inca de la primele aparitii in tricoul FCSB.

Tanarul jucator a facut senzatie la debutul in tricoul ros-albastrilor, in toamna, atragand numeroase laude, pentru stilul de joc si implicarea in meciuri, din partea legendelor sportive.

Trimis de Gigi Becali in Liga 3 pentru a bloca CSA Steaua din drumul spre promovare, Octavian Popescu a purtat tricoul cu numarul 10, insa nu a reusit sa ajute echipa. Mai mult, a fost aproape de eliminare, dupa mai multe intrari dure si proteste vehemente pe teren, motiv pentru care a fost si schimbat.

Dupa prestatiile sigure din primele meciuri, Popescu nu a reusit sa se mai ridice la nivelul asteptarilor de la inceputul anului, iar criticile la adresa sa au aparut.

Gabi Balint a comentat forma lui Octavian Popescu, remarcand ca ultimul meci in care a avut o prestatie buna a fost pe 30 ianuarie, cu Poli Iasi.

"Popescu de o luna, de la meciul cu Iasi, nu m-a mai impresionat deloc. Mare diferenta fata de ce a aratat. In meciul cu Steaua a fost doar numarul de el. Un meci prost poti sa faci, dar acolo e o problema. Nu a mai jucat nimic de la meciul cu Iasi, slab. Nu stiu de ce, ei trebuie sa stie, pentru ca sunt mereu cu ei", a spus Gabi Balint pentru Digi Sport.