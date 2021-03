Octavian Popescu, tinta criticilor dupa meciul cu Steaua! "E obraznic!" Ce probleme de comportament are 'bijuteria' lui Becali

Octavian Popescu a atras toate privirile in urma evolutiilor sale in tricoul celor de la FCSB.

Pustiul a atras atentia, insa, si prin comportamentul mai putin adecvat, fiind criticat dupa meciul cu CSA Steaua din Liga 3, in care a iesit in evidenta certandu-se cu Oprita si intrand in conflict cu liderul rivalilor, Barbulescu.

Potrivit GSP, de 'bijuteria' lui Becali se plang nu doar rivalii, ci si colegii si arbitrii carora fotbalistul le-a vorbit urat. Conform surselor publicatiei mentionate, Octavian Popescu vorbeste urat la antrenamente, tipa la colegii sai chiar daca acestia sunt mai experimentati, iar la meciuri se comporta urat cu arbitrii si cu adversarii.

Unul dintre apropiatii FCSB-ului spun despre pustiul echipei lui Becali ca ar fi obraznic, centralii din Liga 1 considerandu-l un fotbalist-problema.

Octavian Popescu a debutat in campionat pe 20 septembrie 2020, avand pana in prezent 21 de aparitii in Liga 1 si un gol. A fost apreciat de nume mari ale fotbalului din Romania, fiind laudat constant, lucru care l-a determinat pe Gigi Becali sa viseze ca il va vinde pe 20 de milioane de euro. Printre primele echipe care sunt cu ochii pe Popescu se afla, potrivit lui Giovanni Becali, Juventus si Manchester City.