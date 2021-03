Octavian Popescu, luat la tinta de un fost atacant al Stelei! "Nu e bine cum procedeaza! Tupeul asta ii poate dauna"

Noua "perla" a FCSB-ului, Octavian Popescu, a intrat in atentia oameniilor din fobalul romanesc, iar acum este criticat de un fost atacant al Stelei.

Robert Nita, fost jucator la Steaua si la Rapid, a vorbit despre noul mare talent al fotbalului romanesc, Octavian Popescu, si a spus ca tanarul jucator al FCSB-ului trebuie sa fie mai echilibrat, atat pe teren cat si in afara lui.

"Stii ce e grav? Tupeul asta cu adversarii nu e rau, dar am citit chiar ieri ca se comporta la fel cu coechipierii. Asta nu se accepta. Nu accepti asta de la unul care spune ceva in fotbalul romanesc, nu accepti tu ca pusti sa iti zica ceva unul care are meciuri jucate cat n-ai tu fripturi mancate de-a lungul vietii. Te simti tu prost, ca esti neica nimeni deocamdata. Dar cand ai jucat 3-4 meciuri, nu e OK. E bun tupeul asta cu adversarii, dar trebuie sa faci diferenta intre adversari, coechipieri, antrenament si joc oficial. Si eu le ziceam, dar nu de neveste, de mame", a spus Robert Nita, pentru GSP.ro.

Octavian Popescu a debutat in acest sezon in Liga 1 si a strans 21 de partide pentru echipa patronata de Gigi Becali, reusind un gol si 6 pase decisive. Vazut de multi specialisti ca un mare talent, s-a spus ca Juventus si Manchester City ca l-ar monitoriza pe mijlocasul ofensiv, insa viitorul aproapiat al sau va fi legat de FCSB si de nationala de tineret, cu care va participa la Campionatul European U21 de la finalul lunii martie.