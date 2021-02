O fosta legenda a lui Dinamo, APEL DISPERAT: "Ma aflu intr-o situatie critica, sunt foarte afectat!" Critici DURE la adresa noului manager al clubului: "Cum sa vorbesti in numele lui Dinamo asa?"

Problemele financiare de la Dinamo au afectat foarte mult si un fost fotbalist de legenda al clubului.

Ionel Augustin, scouter la clubul din Stefan cel Mare, nu a primit niciun ban de cinci luni si a hotarat sa depuna memoriu pentru a-i recupera.

Fostul atacant dinamovist a explicat ca traverseaza o perioada foarte dificila din punct de vedere financiar, dar a mentionat ca nu ar fi apelat la aceasta varianta daca vreun conducator al clubului l-ar fi contactat.

Mai mult, Augustin l-a criticat in termeni extremi de duri pe noul manager sportiv al clubului, Mario Nicolae, pentru modul in care apare in spatiul public.

"Ma aflu intr-o situatie critica, sunt foarte afectat. Mi-am depus memoriu la FRF, am cinci salarii restante si nu credeam, vreodata, ca o sa trec prin asa ceva. Nu as fi facut asa ceva, daca m-ar fi sunat oricine, Discobolul, portarul de la RIN, nu stiu, cine conduce acest club!

Cortacero poate le da alor lui, spaniolilor, am auzit ca spaniolii au luat bani cu alta ocazie, stiu ca altii au mai primit, insa pe mine nu m-a sunat nimeni, macar sa-mi spuna sa mai astept si ca nu sunt bani acum, ca nu e randul meu.

E vorba de respect. Repet, nu mi-as fi depus memoriu, insa nimeni din partea conducerii, oricare ar fi ea, repet, nu stiu cine conduce acest club, nu a venit sa ne spuna si noua o vorba, ca nu se poate, ca nu sunt bani, orice!

In plus, vad ca e un baiat la televizor, cu o barba mare, care face transferuri, vorbeste in numele clubului, e director sportiv, manager sau ce e el (Mario Nicolae). Cum sa te prezinti la televizor, sa vorbesti in numele lui Dinamo, cu barba aia? Ce esti tu, preot? Chiar daca suntem in situatia in care am ajuns, noi suntem Dinamo! Nu poti sa apari cu barba aia in fata oamenilor in numele lui Dinamo.

Nu avea cine sa mai aduca jucatori la Dinamo, trebuia sa vina baiatul asta? Un Multescu, un Talnar, un Ion Marin nu puteau aduce jucatori?", a spus Ionel Augustin pentru playsport.ro.