"Nu va fi o problema pentru el sa intre in echipa!" Toni Petrea, primele declaratii dupa transferul lui Harut! Cand ar putea debuta fundasul

FCSB se intalneste cu Academica Clinceni in etapa cu numarul douazeci si doi din Liga 1.

Dupa victoria din derby, ros-albastrii se pregatesc de meciul de pe teren propriu cu Academica Clinceni, echipa care se afla pe loc de playoff.

Toni Petrea a sustinut conferinta de presa premergatoare meciului cu Clinceni. Antrenorul FCSB si-a analizat adversarul si a vorbit despre starea echipei sale dupa primele trei saptamani din returul campionatului.

"Nici nu mi-am dat seama ca au trecut trei saptamani cu ritmul asta de jocuri. Principala preocupare a fost refacerea jucatorilor intre meciuri, cred ca pana la momentul actual am reusit sa mentinem un nivel rididcat din punct de vedere al dinamicii jocului si al rezultatelor. Suntem preocupati in continuare de aceste aspecte, de refacerea si recuperarea jucatorilor.

Un joc cu o echipa experimentata, jucatori experimentati, valorosi, alcatuiesc un grup omogen, au avut o evolutie buna in campionat. vin dupa un meci pierdut acasa si probabil ca ambitia lor va fi mult mai mare pentru a recupera din punctele pierdute etapa trecuta. Noi, avem de partea noastra tineretea si entuziasmul, faptul ca suntem pe primul loc si trebuie sa ramanem acolo. Sper la o evolutie buna a jucatorilor si sa mai acumulam 3 puncte in clasament

Nu cred ca au ce sa demonstreze ei, au demonstrat ca-s jucatori valorosi, sunt profesionisti, isi fac treaba foate bine acolo unde activeaza. Ma bucur ca imi voi revedea fostii elevi cu care am colaborat in trecut, insa noi trebuie sa fim atenti la echipa lor, alcatuiesc o echipa omogena, asta poate fi periculos pentru noi", a spus Toni Petrea la conferinta de presa.

Intrebat despre noul transfer al ros-albastrilor, Denis Harut, Petrea a declarat ca jucatorul este pregatit de joc si ar putea debuta chiar in meciul cu Clinceni.

"Ma bucur ca pana la urma a ajuns la noi si s-a perfectat transferul, are avantajul faptului ca a avut continuitate in pregatire si in meciuri, asa ca nu cred ca va fi o problema pentru el sa se adapteze si sa intre in echipa. Vom vedea daca la meciul de maine sau de la meciurile urmatoare, dar faptul ca a jucat si e pus la punct cu pregatirea poate fi un avantaj pentru el", a spus antrenorul ros-albastrilor.