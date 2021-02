Contra ar putea reveni pe banca tehnica! Fostul antrenor al lui Dinamo, pe lista unei echipe din Anglia! Anuntul presei internationale 

Cosmin Contra (45 ani) se poate intoarce pe banca la doua luni dupa ce a plecat de la Dinamo!

Fostul antrenor al 'cainilor' se afla pe lista de interes a lui Sheffield Wednesday, echipa din a doua liga din Anglia, anunta Sky Sports.

Englezii au alcatuit o lista cu cinci antrenori din care oficialii lui Sheffield vor alege, iar antrenorul roman se afla printre ei. Contra se 'lupta' cu Henk ten Cate, Pep Clotet, Vladimir Ivic si Paul Cook.

"Antrenorul de 45 de ani, care a pregatit-o ultima data pe Dinamo, ar fi intersat sa o pregateasca pe Sheffield Wednesday, dar proprietarul echipei, Dejphon Chansiri inca nu se grabeste pentru ca are o lista larga de propuneri", anunta britanicii.

Cel care l-a propus pe contra este spnaiolul Erik Alonso, unul dintre consilierii patronului lui Sheffield, care insa nu ar mai fi la fel de apropiat de Chansiri.

Sheffield este pe locul 23 in clasamentul din Premiership, cu 25 de puncte obtinute in 26 de meciuri jucate. De echipa, se ocupa in prezent Neil Thompson, care este insa interimar.